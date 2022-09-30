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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

يوم تفوق المهندس المدني.. الحكومة في المقدمة والأوائل يزيِّنُون الاحتفالية|40 صورة وفيديو

يوم تفوق المهندس
يوم تفوق المهندس المدني

انطلقت احتفالية شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، مساء اليوم الجمعة، بعزف السلام الجمهوري؛ احتفالا بـ يوم تفوق المهندس المدني السادس، والتي تقام على مسرح الجلاء، بحضور كوكبة كبيرة من رجالات الدولة، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يوم تفوق المهندس المدني 

وشهدت الاحتفالية التي تقام تحت عنوان "يوم المهندس المدني قاطرة التنمية"، تكريم عدد من المتفوقين دراسيا من خريجي طلبة كليات الهندسة، حيث اصطف الجميع في طابور طويل، وسط فرحة عارمة وهم يحصلون على شهادات تقدير.

وبدأت احتفالية يوم تفوق المهندس المدني بعزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وسط حضور كبير من أبناء المهنة والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، ورؤساء الأحزاب المصرية المختلفة يتقدمهم المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والمهندس هاني سويلم وزير الري والموارد المائية الحالي، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق.

كما يشارك في احتفالية يوم تفوق المهندس المدني المهندس محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية السابق، والمهندس هاني عازر خبير النقل  العالمي، إضافة لعدد من نواب البرلمان والمحافظين أبناء المهنة.

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وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن المهندسين المصريين أحد الأذرع الرئيسية لبناء الحضارة من خلال بناء المشاريع العملاقة المتنوعة الصناعية والعقارية، معلنا تشجيع المنتج المحلي ومؤكدا "حق النقد لكل المهندسين في أداء دورهم في النقابة دون أي إساءة شخصية".

وأوصى نقيب المهندسين خلال كلمته في احتفالية يوم تفوق المهندس المدني، شباب الخريجين بالعمل الجاد والاطلاع المستمر لمواكبة هذا العالم الذي يتطور من حولنا، وليعلم كل منهم أن "طريق النجاح لا يزال تحت الإنشاء".

مصر تعيش بنفس كمية المياه

وتابع: أمام المهندسين مشوار طويل وخطير وخاصة ملف التعليم الهندسي، مصرا على أن هذا الملف "قضية أمن قومي للدولة المصرية مطالبا الدولة بسرعة التحرك".

ومن جهته تقدم هاني سويلم وزير الري والموارد المائية بالتحية للمهندسين المدنيين، مؤكدا أهمية مهنة الهندسة التي تمثلها في التعامل مع كل المجالات المعنية وخاصة في حفاظ على المياه، قائلا إن "المهندس المدني لا يقوم بعمل بناء العقارات فقط، بل له أدوار كثيرة خاصة في مجال الري والمياه والأمطار والسيول".

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وتابع وزير الري خلال كلمته باحتفالية يوم تفوق المهندس المدني، أن الري تستخدم أحدث الأجهزة لقياس المياه عن بعد في الفيضانات والأمطار والسيول وتمكنه من استخدام القرارات الصحيحة والمناسبة، بالإضافة إلى المشاركة مع جميع تخصصات المهندسين.

ولفت إلى أن المهندسين ساهموا في تنفيذ مشاريع كثيرة في اختصاص الري في القناطر بمحافظات مصر جنوبا وشمالا، مؤكدا أن "مصر تعيش بنفس كمية مياه نهر النيل منذ 1960 وهذا نتيجة مجهود المهندس المصري في توفير وترشيد المياه".

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يوم تفوق المهندس المدني المهندس المدني مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اشرف رشاد حزب مستقبل وطن وزير الرى والموارد المائية هاني سويلم نقيب المهندسين

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