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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تُكرم اوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه

تكريم المتفوقين بنقابة
تكريم المتفوقين بنقابة المهندسين بالإسكندرية

كرمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير و الدكتوراة بكليات الهندسة بالإسكندرية في حفل أقامته اللجنة الاجتماعية و الثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، بحضور عمداء كليات الهندسة بالإسكندرية بمبنى النقابة بالشاطبي.

ورحب الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمكرمين وعمداء كليات الهندسة فى الحفل، مؤكدا أن نقابة المهندسين دائمًا تسعد بطلاب الهندسة المتفوقين والحاصلين على الدرجات العلمية من مختلف الجامعات ونتشرف بهم دائما ونفتخر بهم.

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وأضاف ان الخريجين لهم دور مهم خلال الفترة المقبلة للمحافظة على المهنة والارتقاء بها بالتسلح بالعلم والمعرفة لكى يستمر التفوق.

ووجه شكره للقائمين على العملية التعليمية والأساتذة والهيئات المعاونة لجهودهم فى تخريج مهندسين مميزين ، كما وجه شكره لاولياء الامور لدعمهم وتشجيعهم وجهودهم مع ابنائهم حتى أنهوا مراحلهم التعليمية.

 وفى نهاية اللقاء تم تسليم الخريجين اوائل كليات الهندسة والحاصلين على الماجستير والدكتوراه دروع تفوقهم الدراسى فى المرحلة الجامعية وتم التقاط الصور التذكارية .

وشارك فى تكريم الطلاب الاوائل والحاصلين على الماجستير والدكتوراه الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ، الدكتورة سحر الارناؤطى وكيل الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، الدكتور اكرم سليمان عميد كلية الهندسة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، الدكتور جابر ابو على ، عميد كلية الهندسة بجامعة فاروس، الدكتور محمد الغريب صقر، عميد معهد الإسكندرية العالى للكتولوجيا .

وحضر التكريم أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس صلاح حامد أمين النقابة ، المهندس كريم عزت أمين الصندوق ، الدكتور مصطفى الحضري ، المهندس وليد ماضى ،  المهندس محمد سعيد .

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