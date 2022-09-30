جنوب سيناء .. ضبط 1227علبة حلوي مولد منتهية الصلاحية بشرم الشيخ

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة تموينية بمدينة شرم الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك، واستهدفت الحملة الأسواق، والمحلات التجارية، والمنشآت التموينية.

قال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت عن ضبط 1227 علبة مواد غذائية، بينهم 267 علبة حلوى ومشروبات، و960عبوة عسل ملكي ومنشطات جنسية منتهية.

أوضح وكيل الوزارة التموين في اليوم ،أنه جرى تحرير عدد محاضر لعدم الإعلان عن التسعيرة و بيع بأزيد من السعر وعدم حمل شهادة صحية، ومحضر ضبط وتحفظ على 267 علبة حلوى ومشروبات منتهية الصلاحية، ومحضر ضبط مشروبات جافة كركدية، وينسون، شاي أخضر، و 960عبوة عسل ملكي، ومنشطات جنسية ما بين منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الرقابة على الأدوية.

أكد وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما سيجري استمرار الحملات بناءً على توجيهات على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وكافة المنشآت التموينية.

حلوي منتهية الصلاحية

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