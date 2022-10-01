في دورته الـ22.. المهرجان الدولى للفنون الشعبية يختتم فعالياته بالإسماعيلية

اختتم المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال ٢٢، علي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، والذى أقامته الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي مخرج حفلي الإفتتاح والختام، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بفرق الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة محمد حجاج، في الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، بحضور محمد محمود أنيس السكرتير العام للمحافظة، أحمد يوسف الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى، ثم كلمة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وفالبداية رحب بالسادة الحضور، ثم تقدم بالشكر لوزيرة الثقافة، ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس الهيئة على دعمهم للمهرجان، متحدثا كنا معا على أرض الإسماعيلية ولمدة ستة أيام لإقامة فعاليات المهرجان بقصر ثقافة الإسماعيلية وحديقة الشيخ زايد، ونادي الدنفاه، نادى الأسرة، ونادي الفيروز، والتل الكبير، وفايد والقنطرة غرب، واليوم على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يبدأ عرضنا الفني لحفل الختام بمشاركة الفرق المصرية والعربية والأجنبية.

أعقب ذلك تقديم فقرات استعراضية لفرق "الهند، السودان، فلسطين"، ثم تقديم تابلوه استعراضي لكل فرقة من الفرق المصرية المشاركة تعبر بها عن تراثها وفلكلورها الشعبي على أغنية الضمة وهي "الشرقية، العريش، ملوي، أسوان، الحرية، الشباب والرياضة، مطروح، بورسعيد، سوهاج، الإسماعيلية"، تلا ذلك أوبريت غنائي بعنوان "كل الشعوب جاية تغني" بمشاركة الفرق المصرية والعربية والأجنبية.

وفى الختام قام نائب المحافظ، ورئيس الهيئة، بتكريم الفرق المشاركة فالمهرجان ومدربيهم وتسليمهم الدروع، وتكريم وائل عبدالله من محافظة الإسماعيلية، إلى جانب تكريم دولتي الهند والسودان للقائمين على المهرجان.