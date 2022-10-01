رامي جمال: خيرت زوجتي بين الغناء والبيت.. ونداء شرارة: أفراحي نسائية

حل المطرب رامي جمال، بصحبة المطربة نداء شرارة، ضيفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين"، المذاع على قناة "أون إي"، وتحدث رامي جمال عن تفاصيل مشواره الموسيقي وحياته الشخصية.

تحدث المطرب رامي جمال عن قصة زواجه من ناريمان، قائلا: "كانت جاية لي عايزه أغنية، وعملت لها أكثر من أغنية من أول أغنية وهي عجباني"، مضيا: "كنت بحاول أكون تقيل معاها"، لافتا: "كانت تعرف أصدقائي وبدأت ألمح بحاجات بعد كده".

رامي جمال: بدأت اعترف لـ ناريمان

وأشار: "روحنا نسجل أغنية في أستوديو، ووقفت التسجيل وذهبت للاتفاق مع الموزع وغنيت أغنية مواعداني"، موضحا: "بدأت اعترف لها وبدأنا نتكلم في فكرة الغناء".

وأوضح: "كان فيه اتفاق صريح بيننا في البداية، وهي لو أنتي عايزه تغني من حقك وقرارك لكن كان صعب بالنسبة لي الحياة تمشي وأنا وأنتي بنغني، ولو أنتي شوفتي أنك مفتوحلك باب للغناء دي رسالة أنك تكملي لكن مش هينقع ولو اختارتي تكوني في بيتي عرفيني ووافقت على البيت".

موقف محرج.. نداء شرارة: معجبة أصرت على أخذ الميكرفون والغناء

تحدثت المطربة نداء شرارة عن أغرب المواقف التي تعرضت لها في الأفراح والحفلات، لافتة: “أغلب الأفراح اللي بعملها بتكون نسائية”.

وأضافت: “كان فيه واحدة من متابعيني تحبني كثيرا، وفي كل حفلة لازم تطلع على المسرح وتأخذ الميكروفون مني وتغني هي”.

تجار كبار لازم تفرفشهم.. رامي جمال يكشف أغرب مواقف تعرض لها في الأفراح

كشف الفنان رامي جمال، عن أغرب المواقف التي تعرض لها في الافراح، مؤكدا: “مفيش فرح بيعدي عادي”.



وأضاف: “العريس والعروسة مش بيكونوا على علم بما يحدث من العائلة الموجودة”، لافتا: “كان فيه فرح لا أنساه أبدا وأنا واقف بغني جات والدة العريس قالت لي شايف الترابيزة اللي هناك دي، دي ترابيزة تجار كبار لازم تروح تفرفشهم”.



وأشار: “نديت على مدير أعمالي قولت له شايف الترابيزة اللي هناك دي روح فرفشهم”، مسترسلا: “كان فيه فرح تاني وقفت الأول مع العريس والعروسة اتصورت معاهم وكان كورونا وكده والدنيا زحمة، ورحت وقفت على استيدج غير بتاع العريس والعروسة، فجأة لقيت فتاة جات مسكتني من إيدي وبتقولي شايف العريس تروح تقف جنبه حالا ومتسيبهوش ثانية واحدة، وهي كانت أخت العريس وكان عايزاني أبقى جنبه طول الفيديو”.



ووجه الشكر لأصحاب الأفراح التي شارك فيها قائلا: “أشكر كل اللي اختاروني أكون جزء من ذكرياتهم”.

حبيتك بالثلاثة| نداء شرارة تشعل مسرح سهرانين بمجموعة أغاني

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قدم المطرب رامي جمال خلال الحلقة ميدلي من أجمل أغانيه، فضلا عن دويتو بينه وبين المطربة نداء شرارة على الهواء.