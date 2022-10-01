عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مي عبد الحميد تستعرض موقف تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل

صدى البلد

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف الطرح الحالى لإعلان سكن لكل المصريين 3.

واستعرضت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، موقف تنفيذ الوحدات السكنية، حيث تم حتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 596 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ وطرح 265 ألف وحدة أخرى، موضحة أنه تم طرح 16 إعلاناً منذ 1/6/2014 وحتى الآن، تقدم للحجز بها 1.5 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة حتى الآن 465 ألف وحدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن عدد المستفيدين بالتمويل العقارى حتى الآن، بلغ 449 ألف مستفيد، بمبلغ 49.5 مليار جنيه تمويل عقارى، و7.4 مليار جنيه دعم نقدى، من خلال 22 بنكاً و8 شركات للتمويل العقارى

وقالت مى عبد الحميد، إنه جارٍ حالياً سحب الكراسات، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3"، بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، ويستمر سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، حتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأضافت أن الطرح الجديد يتميز بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظراً لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.

الإسكان الاجتماعي المجتمعات العمرانية ذوي الاحتياجات الخاصة وحدات سكنية المبادرة الرئاسية الوحدات السكنية سكن لكل المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

حدث ليلاً.. الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا..أول طابور صباح في العام الدراسي الجديد

عمرو أديب: الناس بتعمل جمعيات دلوقتي عشان تشتري السبلايز

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

غسلوه بماء زمزم.. لحظات مؤثرة في وداع "ولاء" صيدلي حلوان

ترشيحاتنا

وفقًا للمعايير.. عبد الخالق: تسكين قرابة 3000 طالب بالمدن الجامعية

بشرى سارة.. الأرصاد: اليوم موعد انكسار الموجة الحارة وبداية البرودة| فيديو

جبروت امرأة.. أردنية تطعن زوجها بالسكين وتحرقه بالماء المغلي

القادمة من غزة.. نظام جديد يمنع إصابة جنود إسرائيل بالصواريخ المضادة للدروع

حملت بتوأم وانا كان نفسي في الولد.. اعترافات قاتل بائعة الملابس بالقطامية

بسبب اعترافه بتعاطي الحشيش.. الشرطة تلاحق فنانا مغربيا شهيرا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ساحرة لزوجة عماد متعب في باريس| شاهد

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

في اليوم العالمي لـ القهوة.. معلومات صادمة وأضرار لن تتوقعها| تفاصيل

نساء هذه الأبراج يفضلن العمل على الجواز.. هل أنتِ منهن؟

فيديو

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ