باستثمارات 650 مليون جنيه.. شوشة: انتقلنا من مرحلة الحرب للتنمية الحقيقة| فيديو

قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كما ترحم على شهداء الجيش المصري، والمصريين، الذين عاصروا حرب مصر، متابعا: "البوابة الرئيسية لموجهة كافة الحروب القادمة من الشمال كانت من محافظة شمال سيناء.

وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال لقاء خاص لـ برنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن محافظة شمال سيناء لها عيدان قوميان، في شهر أبريل، واحتفال السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أنه يحمل الكثير من ذكرى انتصارات أكتوبر ، لأنه كان أحد المشاركين في الحرب كـ ضابط صاعقة.

وتابع رئيس محافظة شمال سيناء، أنه شارك في الحرب في جنوب سيناء، ومن بعدها تم تعيينه من قبل القيادة السياسية كمحافظ لشمال وجنوب سيناء.

واسترسل: انتقلنا من الحرب للسياسة ونعيش في مرحلة التنمية التي بدأت ملامحها عام 1994، من خلال الخطة القومية لتنمية سيناء ، على الرغم من من تأثرها في بعض السنوات ، ولكن التنمية الحقيقة ظهرت ، منذ خمس سنوات .

وأردف: الدولة صرفت 700 مليون جنيه على المشروع القومي " حياة كريمة " ، وكان حظ سيناء من هذا المبلغ 650 مليون جنيه .