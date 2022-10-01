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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 نجوم بكرة القدم في اختبار أمام الكاميرا.. ميدو مدرس .. أحمد بلال رجل أعمال .. والعالمي إبراهيموفيتش محارب بفيلم تاريخي

محمد رمضان وتامر
محمد رمضان وتامر بجاتو

شهدت الفترة الأخيرة دخول عدد من نجوم كرة القدم مجال التمثيل، وهو ما لفت الأنظار إليهم خاصة بعد أن أمتعوا جمهورهم داخل المستطيل الأخضر، ليبدوا مهارة أخرى فى فن الاقتباس والتجسيد.

 ودائما ما تكون السينما بشكل خاص عنصر الجذب لنجوم كرة القدم، وهى علاقة منفعة متبادلة بين الطرفين حيث تستفيد السينما من نجومية لاعبي كرة القدم وفى نفس الوقت يستفيد نجوم الكرة من سحر السينما، ولعل من أبرز هؤلاء النجوم كل من تامر بجاتو وأحمد حسام ميدو وأحمد بلال، بالإضافة الى النجم العالمى إبراهيموفيتش. 

ونرصد فى التقرير التالى الأعمال التى تشارك فيها عدد من نجوم كرة القدم. 

محمد رمضان وتامر بجاتو 

كشف الفنان محمد رمضان عن صورا من كواليس التحضير لفيلمه الجديد “مرزوق وإيتو” والتى ظهر فيها نجم كرة القدم تامر بجاتو والذى يشارك فى العمل من خلال شخصية يحيطها الغموض. 

فيلم “مرزوق وإيتو” يقوم ببطولته محمد رمضان وميرنا نور الدين وتامر بجاتو وسيناريو وحوار عمرو محمود يس إخراج محمد سمير". 

أحمد بلال ودوبامين 

يخوض أحمد بلال نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق،  تجربته الأولى في التمثيل من خلال مسلسل "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه السبت على قناة cbc الساعة 8 مساء.

وكشف أحمد بلال تفاصيل وكواليس مشاركته للإعلامية أميرة جمال في مداخلة هاتفية في برنامج "ع التراك" على راديو onsport fm.

وقال أحمد بلال إن مشاركته في المسلسل جاءت بالصدفة، مشيرا إلى أنه يشارك في الإنتاج، ووافق على الفيلم بتجربته التمثيلية الأولى بعد شهرين من محاولات المخرج رؤوف عبد العزيز في إقناعه.

وأكد أحمد بلال أنه وجد دعما كبيرا من فريق وأبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان محمد كيلاني، موضحا أن الأخير دعمه وشجعه بشكل كبير.

وقال أحمد بلال خلال الحلقة: "متوقع الهجوم عليا بعد عرض أولى حلقات المسلسل ولكن كرة القدم علمتني أتعامل مع الانتقادات"، مضيفا: "هكمل في التمثيل وفي انتظار ردود أفعال الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى من دوبامين غدا السبت".

ويجسد أحمد بلال خلال أحداث العمل شخصية "فادى" وهو رجل أعمال صديق لمحمد كيلانى، ويحاول الثنائى تكوين شراكة في مشروع، ويظهر بشخصية الصديق الأمين.

مسلسل "دوبامين" بطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، إسراء رخا، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة ايمالاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب.

أحمد حسام ميدو مدرس 

بينما يخوض احمد حسام ميدو تجربته الثانية فى عالم التمثيل والأولى فى السينما من خلال فيلم تكتم تفاصيله حيث يقدم فيه شخصية مدرس وهو ما كشف عنه فى أحد اللقاء التليفزيونية. 

ولم تكن هذه التجربة الأولى فى التمثيل بالنسبة للنجم أحمد حسام ميدو حيث قدم فى رمضان الماضى عملين الاول بعنوان “شغل فى العالى” والثانى “سوتس بالعربى”. 

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وظهر أحمد حسام ميدو في العملين بشخصيته الحقيقية وهو ما كشف عنه المسلسلين حيث شارك فى بطولته مع ميدو فى مسلسل "شغل في العالي" بطولة فيفي عبده وشيرين رضا ، ومسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين وأحمد داود. 

إبراهيموفيتش 

ونشر نجم العالمى زلاتان إبراهيموفيتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إعلان لـ فيلمه الفرنسي أستريكس وأوبليكس، مؤكدًا على انه سيلعب دور جندي روماني يقاتل جميع المنافسين.

وأشارت بعض التقارير أن إبراهيموفيتش سيقوم بدور شخصية في الفيلم الفرنسي تدعى كايوس أنتيفيروس. 

محمد رمضان وتامر بجاتو أحمد بلال ودوبامين احمد حسام ميدو ابراهيموفيتش Arts Entertainment

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