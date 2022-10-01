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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمسية شعرية في أوبرا دمنهور.. تفاصيل

صدى البلد

ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى لدار الأوبرا المصرية تقام أمسية بعنوان إبداعات شعرية وتستضيف كل من عبد المنعم كامل، هاجر عمر، أحمد شلبي، صلاح اللقاني ويديرها بهجت صميدة تحت اشراف الفنان أمين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الاثنين 3 أكتوبر على مسرح اوبرا دمنهور .

يتناول الحوار أنواع الشعر المختلفة وجماليات هذا اللون الإبداعي الذى تميزت به الحضارة العربية ، كما يلقى الضيوف مختارات من أعمالهم الخاصة المتنوعة .

يذكر ان دار الاوبرا المصرية تقدم بالتعاون مع مؤسسة الثقافة اليونانية بالإسكندرية حفلا للمغنية أناستازيا زانيس التى تستضيف أوركسترا النور والامل احتفاء بالمبدع ياكوفوس كامبانيليس وذلك فى الثامنة مساء الاحد 2  أكتوبر علي المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية والموسيقية لكل من مانوس خادزيذكيس وميكيس ثيوذوراكيس بالإضافة الي عدد من قصائد الشاعر اوذيسياس إيليتيس الحائز على جائزة نوبل .

الجدير بالذكر انه أناستازيا زانيس مغنية متميزة مثلت بلادها في المحافل العالمية المتخصصة ، تم اختيارها لأداء النشيد الوطني لليونان في الاحتفال بمرور مائتي عام علي الاستقلال .

امسية شعرية
هاجر عمر عبد المنعم كامل أحمد شلبي صلاح اللقاني بهجت صميدة Arts Entertainment

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