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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة الوزارة تشيد باستعدادات مدارس مطروح لانطلاق العام صباح الغد

متابعة انطلاق الدراسة
متابعة انطلاق الدراسة غدا بمطروح

التقي عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح  والدكتور تامر الجزار بمتابعة مكتب  وزير  التربية والتعليم وذلك بمقر ديوان عام المديرية عقب  متابعته جاهزية بعض مدارس المحافظة لانطلاق الدراسة الأحد المقبل والتي تأتي ضمن خطة المتابعة الوزارية  المقررة لمتابعة جميع المدارس بمحافظات الجمهورية.

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جاء ذلك بحضور محمود قنديل مدير إدارة التخطيط وسوزان شاهين منسق عام اللامركزية .
وأشاد الدكتور تامر الجزار  خلال لقائه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بالاستعدادات الجارية في المدارس بمطروح والتي تم تفقدها وجاهزيتها الكاملة لبدء الدراسة.
 كما أشاد  بخطة تعليم مطروح خلال المرحلة الاستعدادية لانطلاق العام الدراسي الجديد وتفعيل منظومة المتابعة الميدانية لرصد وتقييم جاهزية كافة المدارس بأرجاء المحافظة.

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