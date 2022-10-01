طائرة هليكوبتر تبحث عن 3 أشخاص ذهبوا للصيد وتاهوا بصحراء مطروح|القصة كاملة

اتفق اثنين من الإخوة على الخروج إلى الصحراء لممارسة هوايتهم المفضلة بصيد الطيور البرية من الصحراء والمكوس ايام فى الوديان الصحراوية .



وبعدما قررا ان يتحركوا قاصدين الصحراء أصحب أحد الأشقاء نجله للذهاب معهم فى تلك الرحلة ووداعا أسرهم بعدما جمعوا احتياجاتهم من أطعمة ومياه داخل سيارتهم.



فهواية صيد الطيور البرية تعد أحد الهوايات المفضلة للكثيرين من بدو مطروح والذين ينصبون شباكهم لصيد تلك الطيور أو الخروج بسيارتهم إلى الصحراء فى رحلات لاصطياد تلك الطيور .



وقاموا بأخبار أسرهم بأن رحلتهم تستغرق ثلاث ايام حتى عودتهم وانتظرت أسرهم عودتهم من رحلتهم بعد انتهاء الثلاث ايام إلا أنهم لم يعودوا فى موعدهم المحدد ليبدأ الخوف ينتاب الأسرة وينتظروهم إلا أنهم لم يعودوا فقام عدد من أفراد قبيلتهم بالبحث عنهم إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم .



وقام محمد صالح أحد أبناء القبائل بإرسال استغاثات لأفراد القبائل للبحث عن المفقودين والذى استجاب لهم عدد كبير من أفراد القبائل ليخرجوا بما يقرب من 60 سيارة للبحث عن المفقودين .

كان 3 أشخاص بمطروح قد تعرضوا للاختفاء فى صحراء مطروح أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء .



وحصلت صدى البلد على أسماء المفقودين الثلاثة وهم رمضان بوحتيته أبو مطير و مساعد بوحتيته ابومطير وشاهين رمضان والذين اختفوا منذ 5 أيام في صحراء مطروح.



ويبذل عدد من أهالى مطروح جهود كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة العثور عليهم .

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

مازلت جهود البحث مستمرة عن 3 أشخاص فقدوا فى صحراء مطروح منذ 5 ايام أثناء القيام بصيد طيور برية .

وعلمت صدى البلد أنه تم الاستعانة بطائرة هليكوبتر للبحث عن المفقودين خاصة مع فشل جهود أبناء القبائل حتى الآن والذين تكاتفوا للبحث عنهم.

البحث عن المفقودين فى صحراء مطروح

ويبذل عدد من أهالى مطروح جهود كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة العثور عليهم .