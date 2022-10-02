ذكر يساعد على النوم ويذهب الأرق

دعاء للنوم بسرعة مجرب .. الدعاء وذكر الله هما أفضل طريقة لجلب النوم سريعا، فما أجمل أن تنام على وضوء وآخر ما يتلفظ به لسانك ذكر الله عز وجل، فتطمئن وتخلد في نومك متخلصا من الأرق نتيجة لذلك، وتكون محفوظا، ولينام المرء بسرعة يجب أن يكون مطمئن القلب مرتاح البال، ويصيبه الأرق ويستحوذ عليه الفكر إن كان مهموما أو مديونا أو أصابه هم الدنيا، ويأتي دور الدعاء والذكر هنا للحصول على الاطمئنان والسكينة، وقد أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم عن الحل لمن فؤاده، فقال كما في سورة الرعد الآية 28: "ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ"، ويقدم موقع صدى البلد فيما يلي دعاء للنوم بسرعة مجرب تساعد على الهدوء والراحة والنوم بسرعة.

ذكر يساعد على النوم ويذهب الارق

حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أصابني أرق من الليل، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم، أنم عيني وأهدىء ليلي. فقلتها، فذهب عني.

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"اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك".

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول "اللهم باسمك أموت وأحيا"، رواه البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول الرجل إذا نام.

"باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين"، رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ والقراءة عند المنام، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب: ما يقول الرجل عند النوم وأخذ المضجع.

"اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت"، رواه البخاري عن سنة نبينا في كتاب الوضوء، باب: فضل من بات على الوضوء، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.

المأثور من الدعاء عند النوم

_ وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فإن مت مت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تقول" .

_ في صحيح البخاري عن أبي ذر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: " اللهم باسمك أحيا وأموت"

_ عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنها: " إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين " . وفي رواية لهما: " التكبير أربعاً وثلاثين ".

_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بداخلة إزاره ، فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" . وفي رواية: " ينفضه ثلاث مرات".

_وفي الصحيحين عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق) و ( قل أعوذ برب الناس) ، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات . قال أهل اللغة .. النفث_ نفخ لطيف بلا ريق.

_في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في كل ليلة كفتاه ".

_ و عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : " اللهم ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم ربنا وربَّ كل شيء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين ، وأغنني من الفقر" . وفي رواية أبي داود: "واقض عني الدين، وأغنني من الفقر".