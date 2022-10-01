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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يواصل السقوط بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول وبرايتون
ليفربول وبرايتون

واصل فريق ليفربول، سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي، وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام برايتون بثلاثة أهداف لمثلهم، في الجولة التاسعة للمسابقة.

وافتتح البلجيكي ليوناردو تروسارد، التسجيل لـ برايتون في الدقيقة الرابعة بعد تبادله الكرة مع داني ويلباك ومن ثم تسديد كرة بيسراه في شباك أليسون مستغلًا تعثر ألكسندر أرنولد.

وكاد داني ويلباك أن يسجل ثاني أهداف برايتون عندما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية في الدقيقة 11، تصدى لها أليسون بيكر ببراعة.

وعاد ليوناردو تروسارد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة رائعة من سولي مارش، ليسدد الكرة بيسراه مرة أخرى في شباك أليسون.

وفي الدقيقة 31، اخترق محمد صلاح دفاعات برايتون من الجهة اليمنى، ليسدد الكرة بباطن قدمه اليسرى، لكن الحارس روبيرتو سانشيز تصدى لتسديدته.

واستطاع البرازيلي روبرتو فيرمينو تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 33 عندما تلقى محمد صلاح كرة طولية، لينفرد بمرمى برايتون ويمرر الكرة لزميله القادم من الخلف، ليضعها بدوره في الشباك.

لاعبو ليفربول كثفوا من محاولاتهم لتسديد هدف التعادل، ، وأرسل محمد صلاح كرة عرضية من الجهة اليمنى بالمقاس على رأس كوستاس تسيمكاس في الدقيقة 47 لكنه فشل في توجيه الكرة نحو المرمى.

وفي الشوط الثاني، دفع الألماني يورجن كلوب بـ لويس دياز، ليكافئ مدربه بصناعة هدف التعادل والذي سجله فيرمينو بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافعي برايتون ويسكن الكرة الشباك في الدقيقة 53.

وسجل ليفربول الهدف الثالث بالنيران الصديقة عن طريق ويبستر في الدقيقة 63 أثناء محاولته إبعاد الركلة الركنية التي نفذها أرنولد من الجهة اليمنى.

وسجل ليوناردو تروسارد هدف التعادل لـ برايتون بتسديدة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله الياباني ميتوما في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون للنقطة 14 في المركز الرابع، ورصيد ليفربول للنقطة العاشرة في المركز التاسع.

 

تشكيل ليفربول أمام برايتون:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو - هندرسون - تياجو.

خط الهجوم : كارفاليو - محمد صلاح - فيرمينو.

وكان ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي.

 

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