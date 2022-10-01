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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة تكشف موعد إعلان نتائج مسابقة وظائف معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير عمل مسابقات التوظيف المركزية، التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لصالح عدد من الوزارات لشغل عدة وظائف بها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، مستعرضا سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال والتي فتح الجهاز باب التقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي، وتقدم لها عدد 45 ألفاو 666 متقدما للمسابقة، انطبقت الشروط على 36 ألفاو 215 متقدما، ومن المقرر أن تعلن نتيجة المسابقة هذا الأسبوع.

كما استعرض رئيس الوزراء سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) والتي تم فتح باب التقديم في نفس الفترة، وتقدم لها عدد (89394) متقدماً بكافة المحافظات، ومن المقرر أن يعلن قريبا الجدول الزمني لامتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأكد رئيس الوزراء دعمه لكل الجهود الوطنية المخلصة التي تبني وتؤسس لإصلاح حقيقي، يسهم في تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، فبالتأكيد جودة الداخلين الجدد للجهاز الإداري للدولة تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهو الهدف الذي تسعى له الحكومة، مثمنا دور الجهاز في إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وكذا تنظيم وإدارة المسابقات المركزية، مشددا على أهمية اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة، وهو الأمر الذي يعد خطوة على طريق تحسين الخدمات العامة.

من جانبه، عرض الدكتور صالح الشيخ، الموقف التنفيذي لمسابقة شغل وظائف خطباء وأئمة وعمال مساجد بوزارة الأوقاف، حيث أعلن الجهاز عن موعد التقديم في المسابقة قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.

وأضاف أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بلغ 15 ألفا و988 متقدما، وانطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني 13 ألفا و 96 متقدما، وحضر الامتحان الالكتروني 9 آلاف و 618 متقدما، ونجح منهم ٨٥٥ متقدما، حضر منهم 822 المقابلات الشفوية، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد 196 ألفا و 694 متقدما، وانطبقت الشروط على أكثر من ٤٠ ألفا و ٧٤١ متقدما، وبدأت اختباراتهم في ١٥ أغسطس الماضي وتستمر حتى ٤ أكتوبر الجاري.

رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ فتح باب التقديم الخدمات المقدمة للمواطنين مركز تقييم القدرات والمسابقات بوابة الوظائف الحكومية

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