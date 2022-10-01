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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل 10 سيدات ينجبن 28 طفلا.. الإحصاء: النمو السكاني بمصر 5 أضعاف الصين

صدى البلد

أكد حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن  تسجيل المواليد والوفيات في وزارة الصحة يتم ربطه بوزارة التخطيط ونستطيع من خلال هذه البيانات تحديد صافي الزيادة السكانية .

 

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الإحصاء: عدد سكان مصر يصل إلى 104 ملايين نسمة

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لازم إجراءات.. أحمد موسى يحذر من "مثلث خطر" في الزيادة السكانية

وقال  حسين عبد العزيز  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:"  الزيادة السكانية لا تجعل المواطن يشعر بأي تنمية تحدث في المجتمع ".

 

وتابع حسين عبد العزيز :" لدينا حصر دقيق لعدد السكان في كل لحظة"، مضيفا:"  محافظة بورسعيد نجحت في تخفيض مستويات الإنجاب بشكل كبير ".

 

وأكمل حسين عبد العزيزي :" بورسعيد بها تنمية بشرية على مستوى عالي وهناك وعي وإدراك في المحافظة على اهمية الحد من الزيادة السكانية ".

 

ولفت حسين عبد العزيز :" نسبة الأمية أكبر في محافظات الصعيد ومستوى التنمية البشرية أقل ونحتاج إلى تدعيم البيئة في الصعيد لتغيير السلوك الإنجابي"، مضيفا:" النمو السكاني في مصر 5 أضعاف الصين".

 

وتابع حسين عبد العزيز:" الحكومة تبذل مجهودات من أجل السيطرة على الزيادة السكانية،و لابد من التكامل بين كافة الإجراءات"، مضيفا:" مستوى الإنجاب في 2014 كان  3.5 طفل لكل سيدة  واليوم اصبح كل 10 سيدات ينجبن 28 طفل، ونستهدف أن نصل إلى معدل إنجاب كل 10 سيدات ينجبن 16 طفلا فقط ".

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