عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منظمة خريجي الأزهر تنتهي من تجهيزات معرض دار الكتب والوثائق القومية

منظمة خريجي الازهر
منظمة خريجي الازهر

أنهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، استعداداتها لانطلاق معرض الكتاب لمطبوعات دار الكتب والوثائق القومية، غدا الأحد، بمقر المنظمة، بتخفيضات تصل إلى ٥٠%، في إطار بدء الموسم الثقافي للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ م.

ويستمر المعرض حتى الأربعاء ٥ من أكتوبر، بمقر المنظمة بمدينة نصر بجوار بوابة كلية الزراعة.

فيما تقيم دار الكتب والوثائق القومية مع المعرض بانوراما احتفالات السادس من أكتوبر.

وزار ، وفد من ولاية جوهور الماليزية، مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة. 


استقبل الوفد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة.


وأشاد الوفد الماليزي بالجهود التي تقوم بها المنظمة في ترسيخ الوسطية والاعتدال على المستوى العالمي وما تقدمه من خدمات لطلبة العلم الوافدين، خاصة أبناء ماليزيا.


وطالب أعضاء الوفد الماليزي بمزيد من التعاون العلمي والثقافي بين المنظمة والمجلس الأعلى للشئون الماليزية، خاصة في مجال ترجمة إصدارات المنظمة التي تفند الفكر المتطرف، إلى جانب إصدارات مجلة نور وجريدة الرواق.


وأوضح د.المحرصاوي، أن المنظمة على استعداد لتقديم كافة الدعم العلمي والثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بولاية جوهور الماليزية، ودعم كل الخطوات الإيجابية للتواصل والتعاون معا؛ لمواجهة الفكر المتطرف والرد على الشبهات الفكرية التي يثيرها المتطرفون.


ضم الوفد الماليزي، حاجي إسماعيل - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بولاية جوهور الماليزية، ومحمد السنوسي - أمين مركز الدراسات الإسلامية والعربية بالولاية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان.. نقل وزرع عضو من متوفى إلى شخص حي جائز بشروط .. حكم شراء لحم وتوزيعه بدلاً من العقيقة.. رمضان عبد المعز: سيدنا النبي انتقل إلى جوار ربه وترك 124 ألف صحابي

رمضان عبد المعز : النبي انتقل إلى جوار ربه وترك 124 ألف صحابي

الإفتاء: نقل وزرع عضو من متوفى إلى شخص حي جائز بشروط

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المقر الجديد لكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة

رمضان عبد المعز: مبادرة أخلاقنا الجميلة ترسي القيم والأخلاق والمثل والآداب

دعاء بداية الدراسة.. وأدعية التوفيق للطلاب مع انطلاق العام الجديد

كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. الإفتاء تجيب

صيغة الصلاة على النبي.. مدح المصطفى رزق في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

«منتجي الدواجن»: القطاع يوجه تحدياً كبيراً ونزيفاً من الخسائر |فيديو

قبل دخول المدارس| طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

إزاى تعمل لانش بوكس بـ 5 جنيه

بفستان أسطوري.. شاهد| أول صور من حفل زفاف سالي عبد السلام

أحمد موسى عن انضمام 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا: بوتين يتحدى الغرب

كل ما تريد معرفته عن قانون زراعة الأعضاء .. عقوبات واشتراطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها الفارهة.. ياسمين صبري تثير الجدل من باريس| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب المجفف|النتيجة تذهلك

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

لو عندك الدورة الشهرية.. أعشاب للتخلص من الألم |تعرفي عليها

فيديو

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المالديف وماء زمزم| قائمة أمنيات صيدلي حلوان واللحظات الأخيرة قبل رحيله.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ