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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفل استقبال الطلاب الجدد بإعلام القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الاعلام حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ اليوم بالكلية و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية .

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و ينظم حفل  استقبال الطلاب الجدد اليوم بمدرج ١ بالكلية الساعة ١١ صباحا ، وسيكون لقاء تعريفى بالأنشطة الطلابية واتحاد طلاب الكلية وإدارة رعاية الشباب .

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة استقبلت  الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2022 - 2023، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

كلية الإعلام حفل استقبال الدكتور محمد عثمان الخشت Jobs Education

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