والدة صيدلي حلوان منهارة بالبكاء: كان ضهري وسندي في الحياة |فيديو

أكدت والدة الدكتور ولاء زايد "صيدلى حلوان"، أن ابنتها أبلغتها أن شقيقها أرسل لها يستغيث من وجود بلطجية داخل شقته.

وتابعت والدة ولاء زايد باكية، خلال حوارها مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أسرة زوجة الأولى استعانوا ببلطجية، لجعله الإمضاء على وصلات أمانة عنوة، والتنازل عن مستحقاته.

ضهرها وسندها

وتابعت والدة ولاء زايد قائلة: "ابنى كان الكبير وعندى 3 بنات، كان ضهرى وسندى فى الدنيا".

من جانبها روت شقيقة ولاء زايد استغاثتة قائلة: "بعت رسالة على الواتس، بيقولى كلمى النجدة، تلحقنى، واوعى تتصلى بيا".