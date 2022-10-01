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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً.. الجزائر تعلن ترشحها لاستضافة أمم أفريقيا 2025

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

أعلنت الجزائر اليوم، ترشحها بشكل رسمي لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025 وذلك بعد قيام الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسحب التنظيم من غينيا.

وقال جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه بلاده ستترشح بشكل رسمي من أجل استضافة بطولة أمم إفريقيا لعام 2025.

وأكد رئيس الاتحاد  الافريقي لكرة القدم أن عبد المجيد تبون رئيس الجزائري منحه الضوء الأخضر من أجل تقديم ملف الترشح لتنظيم البطولة للمنتخبات .

 

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الاتحاد الجزائري لـ صدى البلد: ندرس قرار الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” على سحب شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 من دولة غينيا.

وجاء قرار “ كاف” بموافقة أعضائه وأعضاء اللجنة التنفيذية، بسبب قصور في إعدادات غينيا لتنظيم المسابقة.

واتخذ “ كاف” برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي ذلك القرار، حيث أمر بإرسال وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لغينيا، لإعلامهم بقرار سحب تنظيم البطولة منهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن قرار “ كاف" في الساعات القليلة المقبلة.

وتُعد الجزائر وبنين ونيجيريا أبرز المرشحين لاستضافة تلك النسخة بدلًا من غينيا.

وتُقام النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعام 2024 بعد تأجيلها.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاس امم افريقيا غينيا جهيد زفيزف

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