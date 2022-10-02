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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيان آتكينز : رشحت محمد صلاح للانضمام إلى سندرلاند قبل انتقاله لتشيلسي

محمد صلاح
محمد صلاح

قال إيان آتكينز لاعب الكرة الإنجليزي السابق، إنه رشح محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني للانضمام لصفوف سندرلاند في وقت سابق قبل انضمامه لتشيلسي.

وأضاف كشاف اللاعبين الحالي بنادي ولفرهامبتون ورئيس الكشافين السابق في إيڤرتون وأستون ڤيلا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" محمد صلاح لديه المهارات ويستطيع أن يتفوق في الدوري الانجليزي ولمساته النهائية متميزة جدا".

وأكمل :" محمد صلاح جب انتباهي منذ عدة سنوات، وقد رشحته للانتقال لصفوف سندرلاند ولكنه انضم بعدها لصفوف تشيلسي الإنجليزي".

وتابع :" محمد صلاح حاول التسجيل مرارا في شباك برايتون، وأعتقد أن الفرعون المصري كان يحاول تسديد الكرة التي سجل منها فيرمينو هدف ليفربول أمام برايتون".

وعن تراجع مستوى ليفربول هذا الموسم، أجاب :" محمد صلاح أصبح وحيدا بعد رحيل ساديو ماني وإصابة فيرمينو".

محمد صلاح الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول ساديو ماني

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