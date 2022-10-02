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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل ..إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة تريلا بالغربية

حادث انقلاب تريلا
حادث انقلاب تريلا في مياه ترعه بالغربية

شهدت قرية البتنجانية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة شخصين في حادث انقلاب مقطورة سيارة تريلا في مياه ترعه بسبب الظلام وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي السنطة المركزي لاسعافهما.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بحدوث الواقعة.

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وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث وتم إنقاذ قائد السيارة ومساعده ونقلهما بواسطة سيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفي السنطة المركزي.
وأفاد شهود عيان أن سبب الحادث جاء نتيجة انتشار العتمه وعطل العمده الإنارة مما تسبب في انحراف مقطورة التريلات وسقوطها بمياه الترعه بذات القرية المذكورة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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