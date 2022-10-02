هوصل القاهرة للعب في ملك افريقيا .. فرج عامر يكشف عن تصريح هام للبرازيلي مارسينهو

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تصريح هام لـ البرازيلي مارسينهو وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “ فيسبوك ” .

وكتب فرج عامر “مارسينهو صرح بانة سوف يصل القاهرة للعب في ملك افريقيا الاهلي ، وانة محظوظ للعب في الاهلي وسوف يشارك في صنع تاريخ الاهلي الجديد وسوف يكون لة دور في زيادة بطولات الاهلي .

واضاف عامر " وقال اناعارف ان جمهور الاهلي عظيم وضخم وفي كل مكان في العالم بس انا حقدم كل اللي عندي وواثق ان جمهور الاهلي حيحبني وحيفتخر بما اقدمة لفريقة مع زملائي نجوم الاهلي ولن ينساني ابدا ”.

و أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رحيل 10 لاعبين عن صفوف فريق الأهلي، خلال الفترة المقبلة، يتقدمهم اللاعب حسين الشحات.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أكثرمن 10 لاعبين على الأقل حيكونوا جاهزين للانتقال النهائي أو الإعارة من الأهلي خلال الأسبوع القادم او في يناير يتقدمهم الشحات”.

كان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع 3 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" إضافة إلى البرازيلي برونو سافيو.