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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موضوع المتحرش جابلى مؤمن.. سالي عبد السلام تعلق على حفل زفافها| شاهد

صدى البلد

علقت الاعلامية سالى عبد السلام ، على حفل زفافها ، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وعلقت سالي عبد السلام " أخيرًا تزوجت حبي ، رفيقي ، كل شيء ". Mr n Mrs ELBAZ  ان بعد الصبر جبر .. اللهم بارك بارك الله لنا وبارك علينا و جمع بيننا فى خير .


واضافت " قصة فيلم والله يا ربى  و رب ضارة النافعة ان موضوع المتحرش ده يجيبلى مؤمن ..مش هزعل تانى من ابتلاء يا ربى
مش هحكى غير لمدام اسعاد او منى الشاذلى ". 

 

و احتفلت سالي عبد السلام بحفل زفافها وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، ونرصد أبرز لقطات الحفل.

قام الشيخ خالد الجندي منذ قليل ؛ بعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام في صورة مؤثرة برفقه والدها بعد عقد قرانها، وقامت باحتضان والدها الذي لم يتماسك نفسه وبكى فرحا بها.

وحرص الكينج محمد منير  على التواجد والتف حوله عدد من محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية فور وصوله

خالد الجندي منى الشاذلى محمد منير سالي عبد السلام الشيخ خالد الجندي

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