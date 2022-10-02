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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

اليوم.. محافظ القاهرة يتفقد المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد المدارس

يتفقد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددا من مدارس العاصمة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

يبدأ محافظ القاهرة جولته بمدرسة الشهيد رامي الجنجيهي ( ٥ ش يوسف عباس خلف مسرح مدينة نصر )، يليها مدرسة طه همام الرسمية لغات (مساكن الكندي صقر قريش ) .

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ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .


وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى .

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس ، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة  والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ  والمدرسين .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس من حين لآخر ، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد .

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن العاصمة يوجد بها 5660 مدرسة تضم 59713 فصل ، لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة .

وكان محافظ القاهرة دشن مبادرة " أهلا مدرستي " التي تقدمها محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى في اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث قام المحافظ بتوزيع ٢٠٠٠ شنطة مدرسية علي الأسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوى  .

وأشار محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تستهدف قيام ٣٨ إدارة اجتماعية بتوزيع ٢٠٠ ألف شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية بكافة أحياء العاصمة ، بالاضافة الي نشر معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في كافة الأحياء للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور .

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على توفير اقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية .

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