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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لـ إنبي: مصطفى شلبي متمسك بالانضمام للأهلي

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

أكد أحمد كشري المدير الفني لنادي انبي رغبة مصطفي شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الانتقال للنادي الاهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية . 

وقال كشري خلال تصريحات تلفيزيونية : مصطفي شلبي مستمر مع الفريق حتي الان وعاد للتدريبات رغم تغيبه في اليوم الأول لظروف خاصة والادارة تفهمت الأمر واللاعب منتظم حاليا معنا لحين حسم مصيره. 

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وأوضح : جلسة مع مصطفي شلبي ونصحته بالاستمرار في تدريبات، وإذا كان نصيبه الانتقال للأهلي فإنه سيحدث، ولكن عليه الالتزام ومواصلة الظهور بأفضل أداء ممكن خلال الفترة المقبلة.

وأكمل: مصطفى شلبي لاعب مميز ومثله مثل لاعبين كثير، وحتى أن حينما كنت لاعبا وعرض علي الانتقال لنادي كبير مثل الاهلي بالنسبة للأضواء، والعقد الكبير وخطوة عظيمة في مسيرته، ولكن عليه التركيز على الوضع الحالي. 

واختتم أحمد كشري المدير الفني لفريق انبي تصريحاته قائلا : نصيحتي لـ شلبي أن التأخير من الممكن أن يكون في صالحك لا أفضل أن يرحل بمشكلة من النادي .

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