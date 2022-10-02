نجم الأهلي الأسبق: كهربا في حسابات كولر.. وإشادات بديانج وطاهر

علق ماهر همام، نجم الأهلي الأسبق، على مصير حسام حسن وكهربا من الرحيل عن صفوف الأهلي في الموسم الجديد.
وأكد همام في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية المحور: "لدي معلومات وحقائق أن حسام حسن في المرتبة الأولى بين المهاجمين بالأهلي في حسابات كولر المدير الفني".
وأوضح: "كان هناك توصية برحيل حسام حسن ولكن المدرب رفض وتمسك باستمراره بعد تألقه في الـ3 مباريات الودية".
وتطرق ماهر همام في حديثه حول مصير كهربا، مشددًا: "كهربا لن يرحل عن الأهلي وهو في حسابات كولر، كما أن المدرب أشاد بلاعبين آخرين أمثال طاهر محمد طاهر وآليو ديانج".