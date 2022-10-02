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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي  صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام".


و ظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة من مصر ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

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وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 13 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد شهر من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.

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