لعب حافيا وتزوج عارضة أزياء.. فيرمينو نجم ليفربول يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل اليوم البرازيلى روبيرتو فيرمينو نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 31 حيث أنه من مواليد 2 أكتوبر 1991.

وروبرتو فيرمينو باربوسا دي أوليفيرا، من مواليد اليوم الثاني من شهر أكتوبر عام 1991 في ماسيو ألاغواس - البرازيل من قبل الوالدين، خوسيه روبرتو كورديرو وماريانا سيسيرا باربوسا دي أوليفيرا.

لعب الكرة حافيا

والد فيرمينو كان عاطلا وفى بدايات حياته لعب كرة القدم حافيا وفي سن 16، وقع روبرتو فيرمينو عقد مع نادي ريغاتاس برازيل عام 2004 ثم أرسلوه على سبيل الإعارة إلى فريق الدرجة الثانية فيجويرينسي وتم اختيار روبرتو فيرمينو من قبل كشاف ألماني بعد سلسلة من العروض الرائعة لناديه البرازيلي لينتقل بعدها الي نادي هوفنهايم عام 2011.

عارضة أزياء

عارضة الأزياء البرازيلية لاريسا بيريرا هي الفتاة المحظوظة التي فازت بقلب روبرتو فيرمينو. والتقى بها في ملهى ليلي برازيلي شهير في عام 2013 وتم الزواج في عام 2015 ، بعد وقت قصير من وصوله إلى نادي ليفربول في مسقط رأس فيرمينو في ماسيو بالبرازيل وانجب ولدا وفتاة.

8 مواسم مع ليفربول

البرازيلي روبيرتو فيرمينو شارك في 9 مباريات مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ويقضي النجم البرازيلي فيرمينو حاليا موسمه الثامن مع ليفربول، منذ انضمامه للفريق في صيف 2015 قادما من هوفنهايم الألماني مقابل 41 مليون يورو.

سجل ثنائية امام برايتون

واصل فريق ليفربول، بقيادة البرازيلى روبيرتو فيرمينو، سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي، وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام برايتون بثلاثة أهداف لمثلها، في الجولة التاسعة للمسابقة.

ونجح البرازيلى روبيرتو فيرمينو فى تسجيل هدفين من ثلاثية ليفربول فى شباك نادي برايتون فى المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

20 هدفا

البرازيلي فيرمينو نجم فريق ليفربول الإنجليزي نجح في تسجيل ٥ أهداف في دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الماضية.

وأحرز البرازيلي فيرمينو خلال الموسم الحالي هدفين فى مرمى بورتو البرتغالي وهدف فى شباك انتر ميلان الإيطالي وهدفين فى مرمى بنفيكا البرتغالي.

وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليتساوى بذلك مع الإسباني فيرناندو توريس.

فيرمينو يتغني بصلاح

تغنى البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بزميله محمد صلاح.

وكشف فيرمينو عن فريق الأحلام الخاص به والمكون من 5 لاعبين زاملهم وهم أليسون بيكر، الهولندي فيرجل فان دايك، فابينيو، فيليبي كوتينيو ومحمد صلاح.

وقال فيرمينو عن محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول:"إنه لشرف عظيم أن ألعب إلى جانبه ، لدينا رابط قوي داخل وخارج الملعب."

وأضاف:" إنه لاعب رائع وشخصية رائعة. إنه لشرف كبير أن ألعب معه وآمل أن نواصل إسعاد الجماهير لسنوات قادمة."

وانضم محمد صلاح لفريق ليفربول عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ليزامل فيرمينو، حيث كونا مع السنغالي ساديو ماني ثلاثية تاريخية في قلعة “ الريدز”.