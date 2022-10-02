الأنبا أرميا: حرائق الغابات ستؤدي إلى ارتفاع سطح البحر والفيضانات

نتيجة ذوبان الجليد..

أكد الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أن ما يحدث حولنا من حرائق تلتهم جزء كبير من الغابات سيؤدي إلى ارتفاع سطح البحر وفيضانات كبيرة نتيجة ذوبان الجليد.



وأضاف الأنبا أرميا، خلال كلمته بالمنتدى الدولي الخامس "تعزيز قدرات المحتمع المدني تجاه التغيرات المناخية"، أن هذا التغير المناخي يؤثر بطبيعة الحال على صحة الإنسان من انتشار الأمراض، وتتسبب في النهاية إلى انهيار العالم.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى أن نصمد معا لتجاوز الأزمة فرجال الدين هم الرجال الذين عليهم الوقوف حول القضايا المجتمعية وتثقيف الناس؛ لأن الله تعالى سيحاسبنا كرجال دين على دورنا المجتمعي ووعي المجتمعات.

وأكد الأنبا أرميا، أن مصر لديها خطة استراتيجية لإنجاح هذا الحدث العالمي وهو cop17، والذي يأتي ضمن الجهود التي من الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.

المنتدى الخامس لتعزيز دور المجتمع المدني

وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، تعقد جامعة الأزهر، اليوم الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، المنتدى الدولي الخامس تحت عنوان (دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من قيادات وأساتذة جامعة الأزهر، والأساتذة والباحثين المتخصصين في قضايا البيئة والمناخ.

وينعقد المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، حيث يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.

وتدعو جامعة الأزهر، خلال المنتدى، إلى صياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم.