طلاب «السعيدية» ينتظمون فى أول أيام العام الدراسى الجديد في أجواء مبهجة.. والمحافظ: نهتم بالتعليم لأن الأمم لا تنهض إلا بطلابها المتميزين

بدء العام الدراسي الجديد

طابور الصباح في أول أيام الدراسة

توافد الطلاب على المدارس بأول أيام العام الدراسي الجديد

العرض والثبات العسكري «كتفا سلاح.. جنبا سلاح»

33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 235 مليون جنيه

تستقبل مدارس مصر بمختلف المحافظات، اليوم الأحد، الطلاب والطالبات، في أول يوم مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك بحضور طلابي كبير وازدحامًا من أولياء الأمور أمام الباب الرئيسي للاطمئنان على دخول أبنائهم، ومرافقتهم إلى داخل المدارس.

وشهدت بعض المدارس بالمحافظة، ازدحامًا من أولياء الأمور أمام الباب الرئيسي للاطمئنان على دخول أبنائهم، ومرافقتهم إلى داخل المدارس.

وكان الآلاف من الطلاب بجميع المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة، قد توافدوا اليوم الأحد، على مدارسهم، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد،واستقبل مديرو المدارس الطلاب على بوابات المدارس، وقاموا بإدخالهم للفناء، كما قام المدرسون بتنظيم صفوفهم في أرض الطابور، ثم اصطحاب التلاميذ إلي الفصول.

واستعدت جميع المدارس داخل محافظة الجيزة، لاستقبال الطلاب بعمل الصيانات اللازمة وتنظيف الفصول وأرض الطابور وكنس الفناء وتنظيف الحمامات، كما تم توفير غرفة عزل بكل مدرسة للتعامل مع أي حالات مرضية.

وانتهى طلاب المدارس بمحافظة الجيزة من أداء طابور الصباح في أول أيام الدراسة بعد ترديد النشيد الوطني.

وشددت إدارات المدارس المختلفة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ الملائم للطلاب، وتشغيل أغاني وطنية خاصة مع تزامن الاحتفالات بذكري نصر أكتوبر.

ورصدت عدسة "صدى البلد" فعاليات أول أيام العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس، ومنها مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، وتعتبر مدرسة السعيدية أكبر مدرسة ثانوية فى الشرق الأوسط.

وشهدت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا من خلال التنبيه على جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، والانتظار في طوابير أمام المدرسة للدخول، وسط زحام كبير من أولياء الأمور امام المدرسة للاطمئنان على أبنائهم.

وانتظم الطلبة والطالبات تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، ورصدت كاميرا "صدي البلد"، أول طابور صباحي في المدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بأول أيام العام الدراسي الجديد، والذي شهد حضور كبير من الطلاب.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على حضور طابور الصباح وتحية العلم وسط الطلاب بمدرسة السعيدية الثانوية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب أول أيامهم في العام الدراسى، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشهدت مراسم طابور الصباح كلمة للطلاب عن انتصار أكتوبر المجيد، بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حيث أكدت المدرسة أن انتصار أكتوبر رسم فى عقيدة الطلاب الحفاظ على أرض مصر وترابها والتضحية من أجلها وشهدت المدرسة أيضا تحية العلم وترديد النشيد الوطنى.

وردد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة، النشيد الوطني، وأدوا العرض والثبات العسكري «كتفا سلاح.. جنبا سلاح»

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

أكد اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، أن المدرسة استقبلت الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وأن العمل تم على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب في أولى أيام العام الدراسي والذي بدأ اليوم الأحد الثاني من أكتوبر.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

وجه اللواء أحمد راشد، تهنئة للطلاب والمعلمين بمدرسة السعيدية قائلاً: كل عام وانتم طيبين وأشعر بالفخر كلما أسير أمام مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، وعليكم أن تدركوا جميعا تخرج منها عظماء مصر وسيروا على هذا الدرب فيخرج منكم القادة والضباط والمحافظين وعليكم أن تحرصوا على التحصيل، موضحا أنه يجب أن نحرص جميعًا بالانضباط بالعملية التعليمية ونساعد أنفسنا والمدرسة فى ازدهار التعليم، مشيرا إلى أن الدولة تبذل كل الجهد، ولا تنام وتسعى بكل الجهد لتنفيذ المشروعات القومية.

ووجه محافظ الجيزة، رسالة إلي المعلمين بالمدرسة وهي أن الطلاب رسالة وعليهم دفعهم للتقدم والازدهار لان الأمم لا تنهض الا بطلابها المتميزين.

وأكد اللواء احمد، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية.

وشدد على اتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس والتى جاء على رأسها موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى، بإجمالى مساحة 159 ألف م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإنشاء 44 مدرسة عليها خلال عامين.

كما أكد على دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 235 مليون جنيه، تضم 562 فصلا دراسياً مما سيساهم بشكل ملحوظ في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وذلك في إطار خطة الدولة للعمل نحو توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وانتظم طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في أرض الطابور في صفوف لحضور أول أيام انطلاق الدراسة، والتزموا بالزي المدرسي الموحد، وأدوا التمارين الصباحية، ورددوا الأناشيد الوطنية، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعلنت إدارة المدرسة للطلاب لائحة الانضباط المدرسي لجميع الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، والتي تتضمن الآتي:

- الحضور مبكرا في السابعة والنصف صباحا بداية من اليوم.

- الالتزام بطابور الصباح وبالتعليمات الخاصة المعلنة في الإذاعة المدرسية.

- الالتزام بالزي المدرسي وغير مسموح نهائيا بارتداء ملابس لا تليق بك كطالب علم مثل الشورت والبنطلون المقطع والسلاسل والحظاظات وخلافه.

- ضرورة وضع الكمامة وقت دخول المدرسة والفصل وممنوع نهائيا الدخول بدونها.

- أن يكون معك زجاجة مياه للشرب خاصة بك.

- عدم استخدام أدوات الغير.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

- عدم المصافحة باليد أو القبلات.

- الالتزام بالنظام عند الصعود والنزول عبر السلالم.

وتخرج من مدرسة السعيدية العديد من المشاهير فى مختلف المجالات «فن وسياسة ورياضة»، ومن أبرز مشاهيرها فى الفن: «يوسف وهبي، أحمد مظهر، صلاح السعدني، عادل هاشم، خليل مرسي، أحمد خليل»، وفى السياسة «حسين سرى باشا، نور الدين طراف، مصطفى خليل، عاطف عبيد، يوسف والي، فؤاد سراج الدين، أحمد سميح طلعت، أنور أبو سحلي، فاروق سيف النصر، حسن خضر، حامد السايح، محمد إبراهيم كامل، ماهر أباظة، عبد المنعم عمارة».أما فى الرياضة «حسين حجازى أبو الكرة المصرية، محمود مختار «مختار التتش»، صالح سليم، عادل هيكل، وأحمد شوبير»، وفى مجال الإعلام «محمد التابعي، كمال الملاخ، جلال الدين الحمامصي، محمود عبدالمنعم مراد، مرسى عطا الله، أحمد بهاء الدين، محمد الحيوان، مصطفى نبي»، ومن فنانى الكاريكاتير «جمعة فرحات، رمسيس زخاري»، وكذلك تخرج فيها ثلاثة من رجال المخابرات العامة المصرية الذين صاغوا ملحمة رأفت الهجان، هم: «السفير حسن شاش «حسن القطان»، واللواء عبدالعزيز الطودى «عزيز الجبالي»، ومحمد أحمد نسيم «نديم هاشم»».

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، التي وافق عليها المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، حيث يبدأ العام الدراسي 2022 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:-



- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.



- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.



- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.



- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.



- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.



- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.



- أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.



- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.



- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.



- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.