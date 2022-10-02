اجتماع الجمعة المقبلة.. قادة أوروبا يبحثون التخلص من الغاز الروسي إلى الأبد

قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون أمن البنية التحتية الحيوية في قمة يوم الجمعة، بعد الأضرار التي لحقت بأنابيب الغاز نورد ستريم، التي وصفتها الدول الغربية بأنها عمل تخريبي محتمل، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

وذكر ميشيل: "تخريب خطوط أنابيب نوردستريم تهديد للاتحاد الأوروبي. نحن مصممون على تأمين بنيتنا التحتية الحيوية".



وأردف ميشيل: "سيتحدث القادة عن هذا في القمة المقبلة في براج".



ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في براج يوم الجمعة لحضور اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي.



وقالت النرويج يوم أمس السبت إن الحلفاء سيساعدون في حراسة منصات النفط والغاز في البلاد بعد أن تسببت انفجارات الأسبوع الماضي في حدوث تسرب في خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي تم إغلاقه منذ أوائل سبتمبر ، وذلك في ظل أنا خط أنابيب نورد ستريم 2 تحت بحر البلطيق رفضت ألمانيا عمله في وقت سابق من العام بعد الحرب الروسية على أوكرانيا مباشرة.

وسبق واعتبر ميشيل إن التسرب عمل تخريبي، حيث قال "يبدو أن أعمال التخريب في نوردستريم هي محاولة لزيادة زعزعة استقرار إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي" وحث على "إجراء تحقيق عاجل وشامل" في الأمر.

وقال ميشيل "سيحاسب المسؤولون بشكل كامل وسيجبرون على دفع الثمن، بينما تستمر جهودنا لتنويع امدادات الطاقة بعيدا عن الغاز الروسي.