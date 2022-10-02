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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزيرة البيئة: قضية المناخ تؤثر على جميع الدول.. والتمويل أبرز محاور COP27

مؤتمر جامعة الأزهر
مؤتمر جامعة الأزهر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تغير المناخ من أحد اهتمامات جامعة الأزهر الرئيسية وهذا يدل على ريادتها وتطويرها ومواكبتها لكل ما هو حديث ويهم المجتمعات.

وأضافت وزيرة البيئة، في كلمتها بالمنتدى الخامس لتعزيز دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخ، والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور على ابو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن قضية تغير المناخ هي قضية وجودية وهذه القضية لها آثار كبيرة جدا تطال جميع الدول.

وتابعت: مصر تحملت في المرحلة الحالية للوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق الدول النامية وليس حقوق مصر فقط، والاتفاق على محاور رئيسية لمناقشتها في قمة المناخ، وأول هذه المحاور هي قضية التمويل لمواجهة تغيرات المناخ.

وذكرت أن المحور الثاني هو كل دول العالم النامية بدعم مشروعات التكيف فهي مشروعات للحماية وليس التربح، مثال ما قامت به مصر من أنفاق المليارات على حماية شواطئ الدلتا.

وأكدت أن مصر لديها استراتيجية معلنة لمواجهة تغيرات المناخ، مما يدل على أن مصر تخطو خطوات كبيرة تجاه التغيرات المناخية.

المنتدى الخامس لتعزيز دور المجتمع المدني

وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، تعقد جامعة الأزهر، اليوم  الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، المنتدى الدولي الخامس تحت عنوان (دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية)، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من قيادات وأساتذة جامعة الأزهر، والأساتذة والباحثين المتخصصين في قضايا البيئة والمناخ.

وينعقد المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، حيث يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.

وتدعو جامعة الأزهر، خلال المنتدى، إلى صياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم.

البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد جامعة الأزهر الأزهر التغيرات المناخ المنتدى الخامس لتعزيز دور المجتمع المدني شيخ الأزهر وزيرة البيئة

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