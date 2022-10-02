كأس العالم بقطر.. سوق جديد لإنعاش السياحة المصرية| تفاصيل مهمة

أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع السياحة خلال السنوات السبع الماضية، حيث شهدت تلك الفترة زيادة الاستثمار بالمنشآت السياحة، وذلك من أجل ترويج السياحة بالدولة، وتتبنى وزارة السياحة المصرية خططاً ومبادرات ترويجية في الفترة الحالية لدعم القطاع السياحي.

والجديد هنا، استغلال الدولة المصرية مباريات كأس العالم، لترويج السياحة بالدولة المصرية، ومن الممكن تشجيع السياح لقضاء جزء من أجازتهم بالغردقة وشرم الشيخ أثناء توجههم إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم أو أثناء العودة.

مبادرة لاستغلال كأس العالم بقطر

وقررت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمل مبادرة بالتنسيق مع شركات الطيران لتشجيع السائحين على قضاء جزء من أجازتهم بالغردقة وشرم الشيخ، وذلك أثناء توجههم إلى قطر لحضور البطولة أو أثناء العودة، خاصة إنه تم تخصيص خط طيران مباشر من الغردقة وشرم الشيخ إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية، أن من يرغب في المساهمة من الفنادق المصرية فى المبادرة تقديم خصم قدرة 10% على الأقل على أسعار الإقامة المعلنة "أون لاين"، لمشجعي كأس العالم حاملي كارت "هيا" أو وضع برنامج تحفيزي "باكيدج" لجذب هذا النوع من السياحة.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع عدد من شركات الطيران اطلقت مبادرة لتشجيع السائحين علي قضاء جزء من أجازتهم بكل من الغردقة وشرم الشيخ، وذلك اثناء توجههم إلى دولة قطر لحضور بطولة كأس العالم أو العودة منها.

خصم 10% بالفنادق لحاملي كارت "هيا "

وقالت غرفة المنشآت الفندقية، إنه تم تخصيص خط طيران مباشر من الغردقة وشرم الشيخ إلى العاصمة القطرية الدوحة لنقل السائحين الراغبين في قضاء إجازات بكل من المدينتين أثناء بطولة كأس العالم والتي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر القادمين.

وطالبت غرفة المنشأت الفندقية، الفنادق الراغبة في المبادرة تقديم خصم 10% علي الأقل علي أسعار الاقامة المعلنة لمشجعي كأس العالم حاملي كارت "هيا " أو وضع برنامج تحفيزي لجذب هذا النوع من السائحين.

ومن ناحية أخرى، أعلن كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق، إطلاق مبادرة لاستغلال كأس العالم في قطر، والمقرر انطلاق فعالياته في 21 نوفمبر المقبل، في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، من خلال تشغيل رحلات طيران شارتر بين الغردقة وشرم الشيخ والعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن برنامج سياحي يستهدف المشجعين الوافدين إلى الدوحة من أنحاء العالم، تشمل إقامتهم في المنتجعات المصرية والسفر إلى الدوحة من خلال تلك الرحلات لمشاهدة المباريات والعودة مرة أخرى لاستكمال برنامجهم السياحي في مصر.

وأكد أن الأحداث الرياضية العالمية وخاصة الخاصة بكرة القدم تجذب أنظار العالم، لافتا إلى أن المجموعة تستهدف استضافة حفل اختيار "أفضل لاعب في أفريقيا" للمرة الثانية في فنادق الباتروس في مصر، والتي نجحت في تنظيم فعالياتها في عام 2019.

الوزير يعطي دفعة للمنظومة السياحية

وفي سياق متصل، أشار كامل أبو علي إلى أنه من المقرر افتتاح منتجع "بورتو فينو" الرياضي بمدينة مرسى علم، في مارس المقبل، بطاقة 1000 غرفة فندقية، والذي سيضم جميع الملاعب الجاذبة لمعسكرات التدريب لمختلف الفرق الرياضية.

وفي هذا الإطار، يقول علي كامل منصور عضو اتحاد الغرف السياحية، إن الدولة المصرية تسعى محاولا لتنشيط قطاع السياحة للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث أنها تعد من أهم مصادر الدخل القومي.

وَأضاف منصور- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تقوم بجذب السياح عن طريق تقديم العديد من الخصومات على الفنادق والمنشأت السياحية، وخاصة خلال هذه الفترة وحتى انتهاء مبارايات كأس العالم.

وأشار منصور، إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد يحاول على قدر كبير أن يعطي دفعة كبيرة للمنظومة السياحية، من أجل زيادة الدخل القومي وتنشيط القطاع السياحي.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، تعقيبا على استراتيجية مصر للترويج للمقاصد السياحية خلال بطولة كأس العالم 2022، إن مصر تهتم بالطيران المنخفض التكاليف بين دول الخليج ومصر، وتنظيم برامج سياحية بالتعاون مع الوكلاء السياحيين، فضلا عن تسهيلات الحصول على التأشيرة السياحية.

وأضاف هزاع- خلال تصريحات إعلامية، أن الطيران المنخفض التكاليف يستهدف شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، وذلك يتم بالاتفاق مع الوكلاء السياحين بين مصر والدول الأخرى.

وأشار هزاع، إلى أن هناك برامج لاستضافة مصر القادمين لمشاهدة كأس العالم ، قبل أسبوع من السفر للدولة المستضيفة للمباراة ، وبرامج أخرى تستهدف السائحين ما بين أوقات المباريات المختلفة، ونوه بأن هناك خطط مختلفة تتناسب مع كافة الأفواج السياحية من الدول المختلفة ، فضلا عن الخطط السياحية المختلفة من حيث المدة الزمنية، مضيفا: "الفنادق بكافة درجاتها مستعدة".