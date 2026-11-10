اصطفاف المعدات والمركبات الهندسية للوقوف على جاهزيتها أمام الأزمات بالمنوفية

تفقد المحاسب خالد النمر سكرتير عام المحافظة اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية التابعة للمراكز والمدن ، للوقوف على مدى جاهزيتها الفنية والتشغيلية ومدى كفاءتها في التعامل مع مختلف المواقف الطارئة ، وكذا الإمكانيات المتاحة بكل مركز ومدينة من معدات رفع المياه وسيارات الكسح والشفط واللوادر والحفارات وسيارات التدخل السريع والمركبات الهندسية ،بحضور الأستاذ هيثم صادق رئيس حي شرق .

وأكد محافظ المنوفية على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، و تسخير كافة الامكانات الفنية والبشرية لتكون في أعلى درجات الجاهزية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أحداث طارئة ، مما يسهم في الحد من الآثار والتداعيات المحتملة والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات والطوارئ والتأكد من جاهزية المعدات والآليات والمركبات الهندسية بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية وسقوط الأمطار