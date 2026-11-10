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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اصطفاف المعدات والمركبات الهندسية للوقوف على جاهزيتها أمام الأزمات بالمنوفية

اصطفاف
اصطفاف

تفقد المحاسب خالد النمر سكرتير عام المحافظة اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية التابعة للمراكز والمدن ، للوقوف على مدى جاهزيتها الفنية والتشغيلية ومدى كفاءتها في التعامل مع مختلف المواقف الطارئة ، وكذا الإمكانيات المتاحة بكل مركز ومدينة من معدات رفع المياه وسيارات الكسح والشفط واللوادر والحفارات وسيارات التدخل السريع والمركبات الهندسية ،بحضور الأستاذ هيثم صادق رئيس حي شرق .

وأكد محافظ المنوفية على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، و تسخير كافة الامكانات الفنية والبشرية لتكون في أعلى درجات الجاهزية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أحداث طارئة ، مما يسهم في الحد من الآثار والتداعيات المحتملة والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمات والطوارئ والتأكد من جاهزية المعدات والآليات والمركبات الهندسية بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية وسقوط الأمطار 

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