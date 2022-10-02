ماحدش يقدر يضايقك.. إزاي تعمل بلوك لشخص مزعج على إنستجرام

لا يعرف كثير من المستخدمين أنه يمكنك حظر شخص في إنستجرام Instagram، ويعد ذلك واحدة من أفضل المميزات لمستخدمي منصة مشاركة الصور الأشهر في العالم، حيث تمنحك طريقة حظر شخص في إنستجرام حلا رائعا للتخلص من المضايقات التي قد تتعرض لها من بعض الأشخاص المزعجين، إليك فيما يلى خطوات بسيطة للقيام بذلك .

وعلى الرغم من أن إنستجرام يعد منصة رائعة لمشاركة الصور والفيديوهات والإطلاع على أحدث صيحات الموضة والجديد من أخبار العديد من المشاهير حول العالم ، بالإضافة إلى البقاء على تواصل مع الآخرين من خلال ال DM.

لكن بسبب نشر الصور ومثل هذه الأشياء على إنستجرام، وتتعرض لبعض المضايقات من شخص مزعج يتابع حسابك على باستمرار سواء عن طريق التعليق على مشاركات بتعليقات عدائية غير مفهومة أو بإرسال رسائل غير مرغوب فيها، ، لذلك ربما سترغب في حظر هذا الشخص.

وحظر شخص ما من تطبيق إنستجرام لهواتف Android وiPhone

1- اضغَط على profile أو صورة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليسرى للانتقال إلى ملفك الشخصي.

2- اضغَط على more options في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغَط على settingsالإعدادات.

3- اضغط على الخصوصية، ثم اضغط على الحسابات المحظورة.

4- لإلغاء حظر شخص ما من قائمة الحسابات المحظورة، اضغط على إلغاء الحظر في الجانب الأيسر من اسمه. اضغط على إلغاء الحظر مرة أخرى للتأكيد.

5- لإضافة شخص ما إلى قائمة الحسابات المحظورة، اضغط على في الزاوية العلوية اليسرى، وابحث عن الشخص الذي تريد حظره. اضغط على حظر في الجانب الأيسر من اسمه.

6- لحظر الحساب والحسابات الأخرى التي قد يمتلكها أو يقوم بإنشائها، اضغط على حظر في الجزء السفلي للتأكيد.

7- إذا كنت تفضِّل حظر ذلك الحساب فقط، فاضغط على بجوار حظر [اسم المستخدم]. اضغط على حظر مرة أخرى للتأكيد.

حظر شخص على إنستجرام من جهاز الكمبيوتر

1- انقر على اسم المستخدم الخاص به من منشوره في الموجز أو منشور القصة لديك، أو انقر على explore، ثم ابحث عن اسم المستخدم الخاص به للانتقال إلى ملفه الشخصي.

2- انقر على more options في الزاوية العلوية اليسرى، ثم انقر على حظر.