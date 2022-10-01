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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تحويل النص إلى فيديو.. ميتا تطرح أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

شركة ميتا
شركة ميتا

أعلنت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك Facebook، عن اختبار أداة جديدة قائمة على التعلم الآلي، يمكنها أن تنشئ مقاطع فيديو قصيرة بناء على وصف نصي.

 

وبحسب ما ذكره موقع "axios"، تعتمد أداة "فيسبوك" الجديدة، على أحدث أنظمة التكنولوجيا التوليدية من قسم الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا"، والذي يمنحها القدرة على تحويل الرسائل النصية إلى فيديو عالي الدقة.

 

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ميتا تطرح أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وتهدف الأداة التي تسمي Make-A-Video، إلى إنشاء مقاطع فيديو مدتها خمس ثوانٍ فقط بدقة أعلى من 768 × 768 بكسل، وبمعدل 16 إطار في الثانية، حيث تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لفحص المعلومات النصية التي يدخلها المستخدم، وتحويلها باستخدام ملايين التركيبات النصية المرتبطة بالصور إلى مجموعة من الصور المتحركة.

وقالت "ميتا"، إن مولد تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي، قيد الاختبار حاليا، وسوف يتم تحسينه في المستقبل القريب، مما يمنح المبدعين فرصة لإنشاء مقاطع فيديو فريدة من نوعها مليئة بالألوان الزاهية والمناظر الطبيعية، باتباع التعليمات النصية التي يقدمها المستخدم.

 

وفي حديثه عن الأداة المتطورة الجديدة والتي وصفها "بالتقدم المذهل"، قال مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، في منشورا له على فيسبوك: " من الصعب جدا إنشاء فيديو مقارنة بالصور لأنه إضافة إلى إنشاء كل بكسل بشكل صحيح، يتعين على النظام أيضا توقع كيفية تغييرها بمرور الوقت“.

 

وإلى جانب التقدم الذي تحرزه الشركة في مجال إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة "ميتا" عن خططها لتجميد التوظيف وإعادة هيكلة بعض الوظائف داخل الشركة، في محاولة لخفض التكاليف وتغيير الأولويات.

ويأتي قرار تجميد التوظيف في "ميتا" لتخفيض النفقات السنوية للشركة، بعد انخفاض عائدات الشركة في الآونة الأخيرة للمرة الأولى منذ سنوات.

ميتا فيسبوك Facebook مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي أداة جديدة Meta

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