تعرف على موعد وشروط التقدم لجوائز الدولة التشجيعية بالأعلى للثقافة 2023

فتح المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمس، باب التقديم لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق لعام 2023 والفـــروع والموضـــوعات التي يجــري التقــدم لها وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

وحدد المجلس شروط التقدم لتلك الجوائز وتتمثل فيما يلي:

أولاً: جوائز الدولة التشجيعية لعام 2023.

في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية:

وتأتي الموضوعات الجوائز كاتالي:

أولا : الفنـــــون:

1.مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة.

2. تصوير الفيلم الوثائقي.

3. الخزف التعبيري.

4. كتاب الفنان.

5. فيلم رسوم متحركة يتناول أغنية لطفل ماقبل المدرسة.

6. إخراج المسرح الحركى.

7. الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق).

8. عزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي).

ثانيًا: الآداب:

1. جائزتان في مجال السرد القصصي والروائي.

2. جائزتان في مجال شعر الفصحى والعامية.

3. جائزتان في مجال الترجمة من العربية وإليها.

4. جائزتان في مجال الدراسات الأدبية واللغوية.

ثالثًا: العلوم الاجتماعية:

1. التاريخ و الآثار وحفظ التراث.

2. الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية .

3. الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي.

4. التربية وعلم النفس.

5. الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات.

6. علوم الإدارة .

7. الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف.

8. الثقافة العلمية.

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية:

1. دور الدولة في كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها.

2. ديموقراطية الثقافة والواقع المصري.

3. التنوع والتجديد في مواجهة الطائفية والمذهبية.

4. المنظور الثقافي المصري لصناعة السياحة.

5. القانون الدولي وعلاقته بالتشريع الوطني.

6. الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل.

7. وعي الشعب المصري قوة دافعة في المجالين الدولي والإقليمي.

8. عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي.

أما عن شروط الخاصة للمتقدم فهي كالتالي:

- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة ( الإدارة العامة للجوائز والمسابقات ) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2022.

- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ الإنتاج المقدم لا يسترد + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومي+ صورة شخصية حديثة ، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة .

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع.

- أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة .

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.

- في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي :

- أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

- أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، ولم يمض علي ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه.

- ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل ( جائزة الدولة )، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

- ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخري، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه.

- في حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.