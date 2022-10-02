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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ البينك.. نوال الزغبي تثير ضجة في أحدث ظهور

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة كاجوال مختلفة. 

 

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وتألقت نوال الزغبي بقميص أنيق من الستان باللون الفوشيا، ونسقت معه جاكيت بسيطا باللون الفوشيا لإكمال ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي في المكياج على الألوان البنية والبينك التي تكشف جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الفاتح الذي يبرز جمالها.

كما اختارت نوال الزغبي أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

واختارت نوال الزغبي أن ترتدي مجموعة من السلاسل باللون الذهبي لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وإليكم صور نوال الزغبي.. 

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