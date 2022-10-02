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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمليات نقابة المعلمين: وفاة أخصائي بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح بشمال سيناء

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء ، يفيد بتعرض محمد حسن حسين الذي يعمل أخصائى صحافة بمدرسة رمانة الثانوية التجارية، التابعة لإدارة بئر العبد التعليمية، بإعياء شديد ، أثناء طابور الصباح ، وتم نقله إلى مستشفى بئر العبد النموذجى ،ووافته المنية داخل المستشفى متأثرا بأزمة قلبية.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية بشمال سيناء برئاسة محمد بحيرى، واللجنة النقابية، بالتوجه إلى المستشفي فورا لانهاء إجراءات الدفن وتشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة .

وأكدت غرفة عمليات نقابة المعلمين ، أن  تقرير المستشفى جاء به أن محمد حسن حسين أصيب بإعياء شديد، أثناء طابور الصباح ، نتيجة أزمة قلبية، أدت إلى وفاته.

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