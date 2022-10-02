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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي حايك تستعرض جمالها بـ الأسود فى أحدث ظهور

سلمي حايك
سلمي حايك

شاركت النجمة العالمية سلمى حايك، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سلمى حايك بإطلالة جذابة ترتدي توب أسود ونسقت معه بنطال بنفس اللون، نالت إعجاب جمهورها.


وتعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرص على الاهتمام والعناية ببشرتها و رشاقتها من خلال اختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه.


 

قدمت سلمى حايك العشرات من الأفلام الشهيرة على مدار مسيرتها الفنية، وهي الممثلة الأجنبية من أصل لبناني التي بدأت مشوارها الفني في المكسيك ثم انتقلت إلى هوليوود لبدء انطلاقتها الحقيقية. 

اعتادت سلمى حايك منذ بداياتها الفنية تقديم ثنائية ناجحة مع الممثل الإسباني أنتونيو بانديراس منذ التسعينات وحتى مؤخرا ما بين أعمال درامية واجتماعية وأفلام رسوم متحركة. 


فازت سلمى حايك وترشحت للعديد من الجوائز على مدار مسيرتها الفنية، وترشحت لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2002 عن فيلمها Frida، كما دخلت مجال الإنتاج الفني منذ البدايات حيث تتمتع بثروة مالية تقدر بالملايين. 

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IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١١٢٣٤٤
إطلالة جذابة تستعرض جمالها مظهر جذاب النجمة العالمية سلمى حايك

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