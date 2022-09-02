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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها .. أجرأ إطلالات سلمى حايك على الريد كاربت

سلمى حايك
سلمى حايك

تحتفل اليوم الممثلة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك بعيدا ميلادها الـ 56، وهي واحدة من النجمات العالميات اللاتي استطعن الحفاظ على جمالهن رغم تقدمها في العمر، ودائم تنال إعجاب الجميع أثناء مرورها على السجادة الحمراء للمناسبات الفنية المختلفة. 

قدمت سلمى حايك العشرات من الأفلام الشهيرة على مدار مسيرتها الفنية، وهي الممثلة الأجنبية من أصل لبناني التي بدأت مشوارها الفني في المكسيك ثم انتقلت إلى هوليوود لبدء انطلاقتها الحقيقية. 

اعتادت سلمى حايك منذ بداياتها الفنية تقديم ثنائية ناجحة مع الممثل الإسباني أنتونيو بانديراس منذ التسعينات وحتى مؤخرا ما بين أعمال درامية واجتماعية وأفلام رسوم متحركة. 

فازت سلمى حايك وترشحت للعديد من الجوائز على مدار مسيرتها الفنية، وترشحت لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2002 عن فيلمها Frida، كما دخلت مجال الإنتاج الفني منذ البدايات حيث تتمتع بثروة مالية تقدر بالملايين. 

 

سلمى حايك وهارفي واينستن

 

كشفت النجمة العالمية سلمى حايك تفاصيل اغتصابها على يد المنتج الشهير هارفي واينستن المتهم في قضايا اغتصاب على نجمات هوليوود، والسبب الرئيسي في ظهور حركة "أنا أيضا" أو "مي تو". 

واعترفت النجمة سلمى حايك، بأنها لم تستطع الاعتراف باغتصابها على يد واينستن  في أوج قوتها خلال إنتاجه فيلم "فريدا" لها، عن قصة حياة الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو في عام 2002. 

وتحدثت سلمى حايك للمرة الأولى عن تفاصيل تعرضها للاغتصاب في 2017 في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وكيف أن المنتج الشهير دخل فيما وصفته بموجة غضب "ميكافيللية" عندما رفضت الاستحمام معه، وممارسة الجنس معه. 

وقالت حايك: "بالنسبة لي كانت فريدا بيانا سياسيا ، وبيانا اجتماعيا ، وبيانا نسويا". وتابعت أن الفيلم "كان طريقتي للصراخ، وهارفي استغل طريقتي للصراخ من أجل الضغط عليا أكثر، ولم أدعه يفوز". 

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