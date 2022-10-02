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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحمد الوكيل: مؤتمر عالمي بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لجذب الاستثمارات

مؤتمر صحفي بالغرفة
مؤتمر صحفي بالغرفة التجارية بالإسكندرية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، أن مسيرة عطاء الغرفة التجارية مستمرة عبر قرن من الزمان، وسيتم نشرها من خلال المؤتمر العالمى الذى يتم تنظيمه بالشراكة مع وزير التجارة والصناعة بحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحاليين وعبر عقود من الزمان وأكثر من 1000 من شركائنا، وقيادات الاتحادات والغرف من أركان العالم الأربعة في مؤتمر يدعو للتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل لابناء الإسكندرية.

 

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وأشار خلال مؤتمرصحفي بالمكتبة أن المؤتمر سيناقش دور الغرفة الحديث، وآليات الحفاظ على البيئة توطئة لاستضافة مصر لقمة المناخ، والمتواكب مع قمة لسيدات الأعمال.

وأكد أنه من المقرر أن يُختتم المؤتمر باحتفالية في قصر المنتزة العالمى بتغطية إعلامية دولية ترويجا للسياحة لتعود الإسكندرية كما عهدناها، عروس البحر الأبيض.

الاسكندرية أحمد الوكيل وزير التجارة والصناعة مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة الاستثمار التجارة

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