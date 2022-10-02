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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين يستعرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ خلال مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفته الرئيس الفخري للبرلمان الأورومتوسطي، كما شارك في عدد من المؤتمرات منها مؤتمر خاص بالتنمية الصناعية في إفريقيا فضلا عن مشاركته في مجموعة من اللقاءات الخاصة بالتغيرات المناخية.

أضافت عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن النائب محمد أبو العينين تحدث عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ الذي سيعقد الشهر المقبل بشرم الشيخ، وما تعانيه القارة الإفريقية بسبب التغيرات المناخية.

وأردفت عزة مصطفى، أن النائب محمد أبو العينين استعرض مشروعات التحول الأخضر والطاقة والتصنيع الشامل والمستدام في القارة السمراء، خاصة وأن إفريقيا تمتلك إمكانات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المستدامة.

وأكملت عزة مصطفى، أن وكيل مجلس النواب تطرق إلى حماية الأمن المائي للدول الأفريقية، باعتبار أن المياه من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، خاصة نهر النيل الذي يعد أطول أنهار إفريقيا ومصدر الحياة لـ 97% من المياه في مصر.

واستطردت عزة مصطفى، أن النائب محمد أبو العينين شرح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في عملية التنمية، وما تحقق على أرض مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات وتنمية حقيقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت عزة مصطفى، أن الجولات التي يجريها النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، لها دور كبير في توضيح حجم المشروعات والإنجاز الذي يتحقق في كل المجالات، مشيرة إلى أن تلك الجولات تساهم في جذب الاستثمارات الخارجية واستعراض فرصة العمل والاستثمار في مصر.
 

النائب محمد أبو العينين القارة الافريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي أبو العينين عزة مصطفي

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