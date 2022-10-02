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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغرفة التجارية: أكثر من 40 دولة أكدت مشاركتها في احتفالات المئوية

مؤتمر صحفي بالغرفة
مؤتمر صحفي بالغرفة التجارية بالإسكندرية

 قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، إن الغرفة ستنظم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة، التي تعتبر أول غرفة تجارية مصرية على أرض الكنانة.

وأضاف الوكيل أننا سنحتفل أيضًا بمرور 40 سنة على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تقدم رسالة للداخل والخارج بأن لدينا قطاع خاص له تاريخ ولدينا قطاع خاص يستطيع أن يقود التنمية المستدامة.

وأشار الوكيل إلى أن أكثر من 40 دولة أكدت مشاركتها في احتفالات مئوية الغرفة التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي على يد 120 عضوًا.

وأكد أن الغرفة تعد من أقدم الغرف علي مستوي حوض البحر المتوسط والأولى علي المستوي المصري والعربي حيث تم إنشاؤها في وقت كانت المدينة في أشد الحاجة إلي كيان قوي قادر علي مواجهة التحديات التي يواجهها التجار نتيجة إنشاء الجاليات الأجنبية غرفا تجارية خاصة بهم تدافع عن مصالحهم وتروج لمنتجاتهم ليس فقط في السوق المحلية ولكن في الأسواق الخارجية أيضا.

وتابع الوكيل أن الملك فاروق أهدى الأرض الموجود عليها مبنى الغرفة حاليًا، وبلغت تكاليف تأسيس المبنى نحو 10 آلاف و897 جنيهًا، و708 مليمًا، وافتتح المبنى عام 1935، وقد تم ترميم وتطوير الغرفة بمبلغ وقدره 12 مليون جنيهًا عام 2009.

ولفت إلى أن افتتاح الغرفة حضره عددأ من الرموز أمثال طلعت حرب، وهدى شعراوي، وأسعد باشا باسيلي، ومبعوث من القصر الملحي آنذاك.

الاسكندرية أحمد الوكيل التنمية المستدامة البحر المتوسط احتفالات الغرفة التجارية طلعت حرب

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