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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 80 محضرا في حملة إشغالات ومرافق بـ الأقصر

حملة اشغالات ومرافق
حملة اشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق  بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بمدينة الاقصر بقيادة اللواء الدكتور على الشرابى رئيس المدينة، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، استهدفت مناطق سوق الصنايع، أبو الجود، يوسف حسن، المحطة.

وأسفرت الحملة عن تحرير١٧ محضر إشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٢٣ محضر مضبوطات متنوعة، ٧ محاضر نظافة عامة، وضبط ٣ ميكروفون تسبب ازعاج، و٣٢ محضر إزالات إدارية، بإشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش والنقيب على شيحة، ونقيب الشاذلي صابر بالاشتراك مع مجلس المدينة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع استمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.

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يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين ووفقاً لتعليمات اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لإدارة شرطة المرافق، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

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الأقصر محافظة الاقصر الحملات الرقابية حملة مكبرة مدينة الأقصر شرطة المرافق

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