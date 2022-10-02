التعليم: إجراء تحقيق في واقعة جلوس طلاب على الأرض داخل الفصل الدراسي

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه يتم إجراء تحقيق في واقعة جلوس طلاب علي الأرض داخل الفصل الدراسي.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: " تم استبعاد مدير المدرسة في واقعة جلوس الطلاب على الأرض، وذلك لحين انتهاء التحقيقات".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: " وزير التعليم وجه بمعالجة المشاكل التي تواجه الطلاب بكل المدارس فورا، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة للوزارة، ويتم الرد عليها بشكل فوري.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تبث أخبارًا قديمة، وتدَّعي أنها حديثة، مثل خبر جلوس الطلاب على الأرض ببعض المدارس".