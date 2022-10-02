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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم: إجراء تحقيق في واقعة جلوس طلاب على الأرض داخل الفصل الدراسي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه يتم إجراء تحقيق في واقعة جلوس طلاب علي الأرض داخل الفصل الدراسي.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: " تم استبعاد مدير المدرسة في واقعة جلوس الطلاب على الأرض، وذلك لحين انتهاء التحقيقات".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: " وزير التعليم وجه بمعالجة المشاكل التي تواجه الطلاب بكل المدارس فورا، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة للوزارة، ويتم الرد عليها بشكل فوري.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تبث أخبارًا قديمة، وتدَّعي أنها حديثة، مثل خبر جلوس الطلاب على الأرض ببعض المدارس".

 

التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم وزير التعليم الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى التربية والتعليم

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