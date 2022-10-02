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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. إيقاف معلم بمدرسة كفر البطيخ لتعديه على طالب وإحالته للتحقيق

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

قررت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  إيقاف معلم بمدرسة كفر البطيخ للتعليم الاساسى عن العمل ، لحين الانتهاء من التحقيق وذلك على خلفية تعديه بالضرب على طالب بالصف الثالث الإعدادي .

أمرت " محافظ دمياط "  مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية تجاه تلك الواقعة ، حيث تم تحويله إلى التحقيق رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٢ واستبعاده من المدرسة لحين انتهاء التحقيق.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " رفضها المطلق لكافة أشكال العنف بحق الطلاب ، وشددت على منع العقاب البدنى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال تجاوز تلك التعليمات.

لافتة الى حرص المحافظة ووزارة التربية والتعليم على جذب الطلاب للمدارس والارتقاء بمنظومة التعليم واستعادة دور المعلم الرائد فى إرساء القيم والمبادئ الحميدة لدى الطلاب .

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