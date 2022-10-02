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تحقيقات

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

إجازة 6 أكتوبر
إجازة 6 أكتوبر

 ينتطر المواطنون المناسبات للحصول على إجازات، ومن أقرب المناسبات القادمة التي ينتظرها المواطنين والطلاب والموظفين بالقطاع الحكومي والخاص للحصول على إجازات هي إجازة 6 أكتوبر ويليها بيومين إجازة المولد النبوي الشريف.

وهي أيام عطلة رسمية في جمهورية مصر العربية وجميع الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الإجازات الرسمية  الأخرى.

إجازة 6 أكتوبر

قرار مجلس الوزراء بشأن الاجازات

ومن جانبه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر). 

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات .

والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

إجازة 6 أكتوبر

إجازات 6 أكتوبر مدفوعة الأجر

ووفقًا لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، فإن إجازات شهر أكتوبر 2022 تكون مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم (80) لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في  حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

ونص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

إجازة 6 أكتوبر

الإجازات الرسمية في أول أكتوبر

شهر أكتوبر مليء بالإجازات التي تشمل إجازة 6 أكتوبر احتفالا بالنصر، وكذلك 8 أكتوبر المولد النبوي الشريف ويتخللهما يوم الجمعة 7 أكتوبر أي هناك 3 أيام إجازة في أول أسبوع دراسي.

كما يشمل الشهر 6 أيام وهي الإجازة الأسبوعية لطلاب المدارس الحكومية، وتشمل الجمعة والسبت.

ويحصل الطلاب على 10 أيام إجازة خلال شهر أكتوبر والتي تشمل أيام 1 أكتوبر لمعظم المدارس نظرا لأنه من الاجازة الأسبوعية الرسمية، وأيام 6 و 7 و8 كما ذكرنا ، وأيام (الجمعة والسبت 14 و15 أكتوبر) و(الجمعة والسبت 21 و22 أكتوبر) و (الجمعة والسبت 28 و29 أكتوبر) ، وهي الإجازات الأسبوعية.

 

 

الإجازات الرسمية للطلاب

الإجازات الرسمية في العام الدراسي

  1. إجازة يوم الخميس 6 أكتوبر إجازة النصر 
  2. إجازة يوم السبت 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي
  3. إجازة عيد الميلاد 7 يناير
  4. إجازة عيد الشرطة 25 يناير
  5. 13 يوما إجازة نصف العام من 28 يناير
  6. إجازة  شم النسيم 17 أبريل
  7. إجازة  عيد الفطر من 21 حتى 23 أبريل
  8. إجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل
  9. إجازة  عيد العمال 1 مايو
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