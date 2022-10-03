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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية : 1.7 مليار جنيه استثمار صناديق التأمين الخاصة خلال مايو

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يوليو  الماضي بنسبة 64.8% على أساس سنوى.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يوليو 2022 ،أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 1.7مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2021. 

 

وأظهرت أحداث تقارير صادرة عن  هيئة الرقابة المالية  نمو الاقساط التأمينية التى تحصلها شركات التأمين من عملائها بنسبة 6.3% خلال يوليو الماضي مسجلة  4 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2021.

شركة حكومية تتصدر قطاع التأمين 

وجاءت شركتى مصر لتأمينات الحياة و مصر للتأمين التابعين لمجموعة مصر القابضة للتأمين أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى المقدمة مستحوذتان على النسبة الأكبر من سوق التأمين بنحو 26.5% باجمالى أقساط تأمينية محصلة خلال شهر يوليو  2022 حوالى مليار جنيه.

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وتصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة  المركز الاول بنسبة 18.11% ونحو739.9 مليون جنيه أقساط تأمينية.

وجاءت شركة مصر للتأمين  فى المركز الرابع بنسبة 8.45% ونحو 345 مليون جنيه أقساط تأمينية.

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