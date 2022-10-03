هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه ليلا؟.. انتبه فله مكان آخر

هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه خاصة في الليل؟، لاشك أن هذا الاستفهام يعبر عن أحد المخاوف المنتشرة في عقول وقلوب الكثير من الكبار والأطفال، حيث هناك اعتقاد شائع بين الكثيرين عن الحمام بيت الشيطان ، وأنه يخرج في الليل إلى حجرات المنزل، ليؤذي أهل البيت، وهو ما يبين أهمية الوقوف على حقيقة هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه في الليل؟.

هل الشيطان يعيش في الحمام

هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه في الليل؟، قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا علاقة بآداب دخول الحمام بالواقع الحاضر، لأنه فى الماضي كان اسمه "خلاء"، أما الآن فالحمام ليس مكانًا للشيطان لأنه أصبح نظيفًا، مشددًا على ضرورة عرض الفقه بمنظور الواقع لأن الحمام الآن ليس موطن نجاسة، قائلا: "نحن لا ندخل الخلاء، والحمام أصبح أنظف مكان فى البيت ده لو دخل فيه الشيطان هيتسرع".

وأوضح “الجندى” ، فى إجابته عن سؤال هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه في الليل؟، أن الحمامات الآن ليست أماكن نجاسة أو أماكن شياطين، لأن الشيطان فى الجامع وذلك لأن وظيفته أن يكون فى مكان الطاعة ويلهى العباد، ولهذا كل أحكام فقهية لا تتناسب مع واقعنا علينا أن نقول لها "شكرًا" ثم يتم الحديث فيها ومناقشة الأدلة لأنها قد لا تتناسب مع الوضع الآن، قائلا: "لازم نعرض الفقه بمنظور الواقع، بالتالى الحمامات اللى عندنا ليست أماكن نجاسة أو شياطين عفاريت، الشيطان قاعد عند مكان الطاعة الجامع وليس الحمام".

هل الجن تعيش في الحمام

هل الجن تعيش في الحمام ويسكنه في الليل؟، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجن والشيطان ليسوا موجودين في الحمامات ، وإنما مكانهم المساجد، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس: «قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ».

هل الجن تعيش في الحمام ويسكنه في الليل؟، أضاف «الجندي»، أنه تحدث مرارًا وتكرارًا عن الجن والعفاريت، وكان هناك صراع أخذ أكثر من وقته، «أنا صرخت وقولت مفيش جن بيحرق البيوت، دي خطة من عصابة للتنقيب عن الآثار، بيفضوا البيوت عشان ينقبوا عن الآثار فيه».

هل الشيطان يعيش في الحمام

هل الجن تعيش في الحمام ويسكنه في الليل؟، تابع: «فيه ناس بقى بيساهموا في هذا الأمر وهم القطيع، وشيوخ منتصف العصا، بيقولوا الجن يطير في الهواء ويغوص في المياه، ويعمل كذا وكذا، ولو قولتلهم لا، يقولوا إنت بتنكر وجود الجن، لما قولت إن الطلاق الشفوي لا يقع قالوا ده تلاعب في الأنكحة، لما هقول الشيطان والجن مكانة في المسجد وليس الحمامات هيعترضوا، هيروح الكباريهات ليه، ما الدنيا هناك بالنسبة له زي الفل».

هل الحمام بيت الشياطين

هل الحمام بيت الشياطين ؟، قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحمامات ليست بيوت الشياطين، ولكن المقصود ببيت الشياطين هي بيوت الخلاء، وهذا أصبح غير موجود حاليا.. وأن «الشيطان لو دخل الحمامات الحالية هيتسرع من تجهيزها وإحنا لازم نسأل هل الحمامات أماكن نجسة؟ وأعتقد أنها ليست أماكن نجسة ولا أماكن شياطين والشيطان مش ساكن جوه».

وأضاف «الجندي»، أن جزاءه كان الشتم والقذف واللعن، «أنا أخدت على كدة، بس لم ألقي سلاح التوعية والنصح والإرشاد، والدين نصيحة»، موضحًا أنه يجب أخذ من المذاهب الأربعة والنصوص ما يتناسب مع العصر الحالي وترك ما لا يناسبه، ولا إيقاع الحياة الذي يعيش فيه الأشخاص في الزمن المعاصر.

من جهته قال الشيخ رمضان عبد الرازق، إنه ليس كل النصوص تتناسب مع العصر الحالي، مؤكدا أنه يجب التعامل مع التراث بمبدأ الانتقاء بأخذ ما يتناسب مع العصر الحالي وترك ما لا يتناسب معنا، منوهًا بأن الاجتهاد ليس سلطة تشريعية وغير ملزم، مبينا أنه على الشخص الذي يتبع الإفتاء أن يختار ما يناسبه من رأي الأئمة الأربعة ويمكن أيضا اتباع آراء جديدة إذا كانت في صالح المسلم والمجتمع لأن المسلم عليه أن يختار ما يناسب ظروفه وحياته.